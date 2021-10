L’avocat de la famille de Laundrie confirme que les restes trouvés en Floride appartiennent à Brian

La chasse aux Gabby Petitole fiancé, Brian Blanchisserie, est officiellement terminé … le FBI affirme que les dossiers dentaires prouvent que les restes trouvés sur un sentier de randonnée en Floride correspondent à ceux de l’homme de 23 ans.

Les restes de Brian ont été retrouvés mercredi dans la réserve Carlton à North Port, en Floride… quelques heures seulement après que le FBI a découvert certains des biens de Brian lors d’une première recherche au parc environnemental de Myakkahatchee Creek.

Lire du contenu vidéo

@mikerreports / Fox News Digital

L’avocat de la famille Laundrie a déclaré à TMZ : « Chris et Roberta Laundrie ont été informés que les restes trouvés hier dans la réserve appartiennent bien à Brian. Nous n’avons pas d’autres commentaires pour le moment et nous vous demandons de respecter la vie privée de Laundrie pour le moment. «

Comme nous l’avons signalé … les parents de Brian a dirigé le FBI jusqu’au sentier inexploré auparavant, où les autorités ont trouvé des vêtements et un sac à dos qui, selon eux, pourraient appartenir à Brian. Le médecin légiste s’est rendu sur les lieux, ainsi que l’équipe de détection des restes humains du bureau du shérif du comté de Pasco et un K-9.

Les parents du fugitif Brian Laundrie se sont aventurés aujourd’hui dans le parc environnemental de Myakkahatchee Creek en Floride, où Fox News Digital a vu un officier apparemment dire aux parents que les forces de l’ordre « pourraient avoir trouvé quelque chose ». @FoxNews @FoxNewsDigital #gabbypetitio #BrianLaundrie pic.twitter.com/KNo9WZyM5a – Laura Ingle PAS Ingraham (@lauraingle) 20 octobre 2021 @lauraingle

La nouvelle survient environ un mois après que les autorités ont déclaré que le corps qu’elles avaient trouvé dans le parc national de Grand Teton, dans le Wyoming, était bien celui de Gabby. Le coroner du comté de Teton a procédé à une autopsie et a statué sur sa mort un homicide, les autorités affirmant qu’elle avait été étranglée à mort.

Lire du contenu vidéo

8/12/2021 Service de police de Moab

Comme vous le savez maintenant … Laundrie s’est enfuie et avait jusqu’à présent échappé au FBI et Chien le chasseur de primes lors d’une chasse à l’homme à l’échelle nationale.

L’affaire Petito, bien sûr, a attiré l’attention nationale après le retour de Brian chez lui en Floride sans Gabby le 1er septembre… malgré le fait qu’ils aient fait un voyage à travers le pays ensemble et documenté le voyage sur les réseaux sociaux.

Ajoutant de l’huile sur le feu… il y avait aussi eu une prétendue dispute conjugale alors que sur la route dans l’Utah et une éruption publique dans le Wyoming qui est devenue si mauvaise ils ont été bottés d’un restaurant.

Les parents de Gabby ont déclaré qu’ils n’avaient pas eu de nouvelles d’elle depuis le 25 août et ils ont signalé sa disparition le 11 septembre. Laundrie a été nommée personne d’intérêt à peine 4 jours plus tard, mais il y a eu une énorme tournure : il n’a pas coopéré avec les autorités et sa famille. a signalé sa disparition le 17 septembre… ajoutant qu’ils ne l’avaient pas vu depuis des jours.

La famille de Gabby a demandé à Laundrie de tourner lui-même dans lors d’une conférence de presse émouvante dans son état d’origine, New York.

En cours de route, il y a eu des tonnes d’observations présumées de Brian… partout en Floride et même jusqu’au Canada. Quelqu’un a alerté les autorités qu’il repéré un homme sur leur caméra de piste qui correspond à la description de Brian … bien qu’à environ 450 miles de son domicile de North Port – ce qui serait tout un voyage à pied sur 4 jours.

Le shérif d’Okaloosa Co. a déclaré plus tard qu’ils avaient fouillé la zone où l’image avait été prise mais qu’ils n’avaient rien trouvé ni personne d’intéressant. Le FBI a également rendu visite au domicile des parents de Laundrie pour récupérer certains de ses objets pour Correspondance ADN.

Ensuite, il y a eu ce … Chien a rejoint la chasse à l’homme aussi, et il a même flics alertés sur une éventuelle piste.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Plus récemment, nous vidéo de surveillance obtenue d’un homme qui ressemblait à Brian faisant du vélo sur une route déserte entourée de broussailles épaisses à la périphérie d’une propriété à quelques kilomètres de North Port.