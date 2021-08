L’avocat de la « police de Defund » AOC a payé des milliers pour sa propre sécurité – RedState ⋆ .

in

Je dois aimer l’hypocrisie de gauche.

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY), la gauchiste radicale qui parle depuis plus d’un an de « financer la police », a vu sa campagne payer des milliers de dollars pour sa propre sécurité personnelle. Lorsque NYC a décidé de réduire d’un milliard de dollars le NYPD, elle a dit que ce n’était pas suffisant. « Définancer la police signifie définancer la police », a-t-elle déclaré.

Elle « remboursera » votre police, mais elle gardera sa propre protection personnelle spéciale. Dommage que vous n’ayez peut-être pas la capacité de payer pour la protection de sa campagne. Vous serez juste coincé avec ce qu’il reste des services de police après qu’elle, son escouade et d’autres radicaux aient terminé, réduisant leur financement.

Mais il y a un élément humoristique dans l’histoire où elle a payé des milliers pour la sécurité – c’est à qui elle a payé certains de ces milliers.

Sa campagne a payé 34 000 $ à la sécurité privée et aux consultants au cours du premier semestre 2021. Au moins 4 636 $ ont été versés à Tullis Worldwide Protection pour les services de sécurité entre janvier et juin de cette année selon les dossiers de la FEC, selon le New York Post. La société appartient à un ancien entrepreneur de Blackwater, Devin Tullis. Le site Web indique clairement à quiconque voudrait les engager au sujet de son histoire.

Les gens de gauche ont des crises de connivence absolue à propos de Blackwater, et bon nombre de leurs théories du complot impliquent un aspect diabolisant de Blackwater. C’est donc très drôle qu’elle ait engagé un ancien de Blackwater pour se protéger. La gauche va se retourner contre elle.

« D’un coin de sa bouche, elle attaque la police et de l’autre, elle embauche des flics qui sont devenus privés pour la protéger. Alors AOC, c’est quoi ? Le stratège démocrate vétéran Jon Reinish a déclaré à The Post.

Interrogé sur son travail, Tullis a déclaré au NY Post qu’il ne pouvait pas entrer dans les détails à ce sujet.

Il a refusé d’entrer dans les détails de son contrat avec la membre du Congrès, mais a déclaré qu’il embauchait fréquemment d’anciens militaires et forces de l’ordre pour des emplois de protection avec des VIP – notant que le concert n’était pas pour les âmes sensibles. « Nous n’embauchons pas de travailleurs sociaux », a-t-il dit en riant.

Oh, mon Dieu, réalise-t-il à quel point c’est un zing pour un gauchiste qui a privilégié les travailleurs sociaux plutôt que la police – parce qu’elle n’a aucune idée de ce à quoi la police doit vraiment faire face dans son travail ? De plus, il embauche d’anciens forces de l’ordre et militaires. Ainsi, les gars que les militaires méprisent généralement la protégeaient probablement.

Tullis a dit qu’il n’était pas impliqué dans les affaires à l’étranger mais seulement dans les affaires de sécurité intérieure. Dans son compte LinkedIn, il appartient à un groupe « Entrepreneurs civils qui travaillent à l’étranger ».

La majeure partie de l’argent – ​​28 498 $ – a été dépensée pour la sécurité privée de Three Bridges, LLC.

D’autres membres de la Squad ont également ce problème d’hypocrisie. La représentante Cori Bush (DM)) a payé près de 70 000 $ pour la sécurité à RS&T Security Consulting au cours des trois derniers mois. Elle a également payé 15 000 $ à Nathaniel Davis pour des « services de sécurité » au cours de la même période. C’est beaucoup d’argent pour trois mois, et Davis a la même adresse que son quartier général de campagne. Le représentant Jamaal Bowman (D-NY) a demandé un détail spécial au département de police de Yonkers pour lui assurer également la sécurité de son domicile.