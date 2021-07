L’avocat de la tutelle de Britney Spears démissionne brutalement

in

L’avocat de Britney Spears démissionne de son dossier de tutelle alors que l’examen s’intensifie.

Son avocat commis d’office, Samuel Ingham III, a déposé les documents hier. Il demande à la Cour supérieure de Los Angeles de le révoquer en tant que représentant légal de Spears. « Samuel D. Ingham III démissionne par la présente de ses fonctions d’avocat désigné par le tribunal pour Britney Jean Spears, mandataire, à compter de la nomination d’un nouvel avocat désigné par le tribunal », indique le dossier.

Ingham représente Spears depuis qu’elle est entrée dans la tutelle en 2008. L’arrangement fait de son père, Jamie Spears, son seul conservateur. La relation de travail de Spears avec sa représentation a été remise en question après son témoignage lors d’une audience concernant la tutelle le mois dernier.

Dans ce témoignage, elle a déclaré au juge qu’elle avait été forcée de travailler contre son gré et a qualifié la tutelle d'”abusive”. Elle a également dit au juge qu’Ingham lui avait conseillé de ne pas présenter ses réclamations concernant la tutelle. Spears a demandé au juge la possibilité de choisir son propre avocat, au lieu d’en avoir un désigné par le tribunal.

“Mon avocat, Sam, a eu très peur que j’aille de l’avant”, a déclaré Spears au tribunal lors de son témoignage. “Il m’a dit que je devrais le garder pour moi.” Spears a également déclaré au juge qu’elle n’avait pas été informée qu’elle pouvait demander à tout moment de mettre fin à la tutelle.

« Madame, je ne savais pas que je pouvais demander à la tutelle d’y mettre fin. Je suis désolé pour mon ignorance, mais honnêtement, je ne le savais pas », a déclaré Spears au juge. Ingham n’a répondu à aucune des affirmations de Spears au cours de son témoignage de 24 minutes devant le juge.

Le New York Times a publié la semaine dernière un rapport citant des documents juridiques privés sur l’affaire. Ces documents montrent que Spears essaie de mettre fin à sa tutelle depuis des années. Elle dit que la mauvaise gestion de son père et les frais juridiques extrêmes qu’elle est obligée d’engager sont des raisons suffisantes pour mettre fin à l’arrangement.

En novembre 2020, Ingham a déposé des documents au nom de Spears demandant au tribunal de retirer son père de la tutelle. Ces documents ont révélé que Spears a peur de son père et a refusé de se produire tant qu’il administre la tutelle.

Lundi, le manager de longue date de Spears, Larry Rudolph, a démissionné après 25 ans. Rudolph a déclaré qu’il n’avait pas été en communication directe avec Spears depuis plus de deux ans et demi et qu’il n’avait eu aucune implication dans la tutelle. Bessemer Trust, l’organisation financière qui devrait reprendre en tant que co-conservatrice pour travailler en collaboration avec son père, s’est retirée de l’arrangement.