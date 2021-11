L’avocat de l’armurier ‘Rust’ fait valoir pourquoi l’arme qui a tué Halyna Hutchins serait chargée sur le plateau

Les avocats de l’armurier de Rust sont apparus à la télévision mercredi, et l’un d’eux a suggéré que la fusillade tragique sur le plateau la semaine dernière était un acte de sabotage intentionnel, pas une erreur. Jason Bowles et Robert Gorence représentent tous deux l’armurier Hannah Gutierrez-Reed dans l’enquête sur la fusillade, et ils sont apparus côte à côte dans The Today Show. Bowles a dit que quelqu’un a dû mettre exprès des cartouches réelles dans la boîte de cartouches factices.

« Comment une manche en direct est-elle arrivée sur le plateau, et qui a mis cette manche en direct sur le plateau? » se demanda Bowles. « Il y avait une boîte de balles factices étiquetées » factice « . Nous ne savons pas si la balle vivante est venue de cette boîte. Nous supposons que quelqu’un a mis la balle vivante dans cette boîte. » Gutierrez-Reed était responsable de la manipulation en toute sécurité de l’arme que l’acteur Alec Baldwin a tirée le jeudi 21 octobre, tuant la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessant le réalisateur Joel Souza. Bowles n’a fourni aucune preuve pour étayer sa théorie du sabotage – seulement un motif spéculatif.

La personne qui a mis la balle vivante dans la boîte de balles factices devait avoir pour but de saboter le décor. -Jason Bowles, avocat de Hannah Gutierrez Reed C’est votre théorie de l’affaire ? -@SavannahGuthrie Nous n’avons pas encore de théorie. -Bowles pic.twitter.com/BpaQmFsqup – AUJOURD’HUI (@TODAYshow) 3 novembre 2021

Bowles a souligné que les membres de l’équipe de tournage avaient quitté le plateau la veille du tournage pour protester contre les conditions de travail dangereuses, y compris les mesures de sécurité des armes à feu et un calendrier trop chargé. Un autre rapport de PEOPLE a déclaré qu’il n’y avait aucun chef d’accessoire syndical travaillant sur Rust au moment de l’accident, et le gaffer Serge Svetnoy a écrit un article cinglant sur Facebook où il a laissé entendre que Guttierez-Reed n’était pas « un professionnel » et que les producteurs avaient l’a embauchée pour économiser de l’argent malgré son inexpérience.

Avec ces problèmes de main-d’œuvre à l’esprit, Bowles a suggéré que quelqu’un pourrait » vouloir saboter le plateau, vouloir prouver un point, vouloir dire qu’il est mécontent, qu’il est mécontent « . Encore une fois, aucune preuve réelle n’a été fournie pour étayer ces théories. Certains membres d’équipage ont déjà publiquement dénoncé ce récit, affirmant que les informations faisant état de problèmes de sécurité ont été exagérées. Baldwin semblait se ranger du côté de ceux qui pensaient que le décor était en sécurité dans une publication Instagram mardi.

Pourtant, plusieurs sources ont maintenant attesté des problèmes de sécurité sur le plateau selon un rapport de NBC News, y compris des sources anonymes. Le média a également obtenu la lettre de démission du premier assistant de la caméra A, Lane Luper, qui a cessé de travailler sur Rust la veille du tournage. Sa lettre disait: « Jusqu’à présent, il y a eu 2 décharges d’armes accidentelles et 1 explosif SFX accidentel qui ont explosé autour de l’équipage entre les prises … Pour être clair, il n’y a AUCUNE réunion de sécurité ces jours-ci. »

L’enquête sur la fusillade et la situation sur le tournage de Rust se poursuit. Jusqu’à présent, aucune accusation n’a été déposée contre qui que ce soit, y compris Gutierrez-Reed.