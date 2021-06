L’avocat de l’audit de Géorgie exige une enquête complète sur les irrégularités du scrutin du comté de Fulton ⋆ .

Un avocat à la tête d’un audit majeur du scrutin dans le plus grand comté de Géorgie met en garde contre les irrégularités apparentes dans la gestion des élections de ce comté qui sont « horribles » et vont à l’encontre du « principe de base de notre démocratie ».

L’avocat d’Atlanta, Bob Cheeley, a fait ces déclarations en discutant avec le rédacteur en chef de Just the News, John Solomon, lors de l’émission spéciale de mardi soir «Securing our Elections: Protecting Your Vote» sur Real America’s Voice.

Cheeley fait partie des enquêteurs approuvés par un tribunal de Géorgie pour auditer les bulletins de vote par correspondance de 2020 du comté de Fulton, en Géorgie, un comté essentiel à la victoire historique de Joe Biden en Géorgie en 2020 qui a contribué à le propulser à la Maison Blanche.

Au cours des dernières semaines, Just the News a révélé ce qui semble être des écarts de données majeurs dans la comptabilisation par Fulton de ses numéros de vote par correspondance. Cheeley a déclaré mardi à Solomon que lui et son équipe travaillaient pour “permettre à la vérité de sortir”.

Cheeley a attiré l’attention sur ce qui semblait être des cas de double dépouillement et de double lecture des bulletins de vote dans les données de Fulton, quelque chose qu’il a dit « viole le principe de base de notre démocratie » et « frappe au cœur même de notre démocratie en sapant la volonté de les gens.”

Il a également souligné les notes détaillées d’un observateur électoral trié sur le volet par le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger ; ces notes ont révélé la conviction de l’inspecteur que des problèmes électoraux «massifs» se jouaient dans le comté de Fulton avant et pendant les élections de 2020, y compris le double comptage et de graves problèmes de chaîne de possession et de sécurité entourant les bulletins de vote par correspondance.

Les responsables de l’État de Géorgie « n’ont rien fait », a déclaré Cheeley. “Donc, cela aurait dû lever un drapeau rouge, à mon avis, qu’ils auraient dû examiner de plus près.”

Interrogé sur son degré de confiance dans la gestion électorale de Fulton, Cheeley a qualifié la performance du comté d’« horrible ».

“Et c’est pourquoi nous avons besoin d’un audit”, a-t-il déclaré, promettant d’avoir “10 examinateurs de documents certifiés alignés” pour examiner les dizaines de milliers de bulletins de vote par correspondance enregistrés par le comté.

Cheeley a souligné à plusieurs reprises que les responsables géorgiens auraient dû détecter les erreurs apparentes dans les données du comté, y compris ce qui sont apparemment de multiples cas de lots manquants de bulletins de vote par correspondance.

« Tout ce que vous avez à faire est de pouvoir compter pour voir que ces lots manquent », a-t-il déclaré. “Et nous voulons savoir où ils sont.”