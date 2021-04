L’avocat de Maradona dit que ses filles l’ont volé et abandonné

06/04/2021 à 04:18 CEST

. / Buenos Aires

Matías Morla, qui était l’avocat et associé de Diego Maradona, a déclaré lundi que Dalma et Gianinna Maradona, filles de la star du football, son père a été «volé» et «abandonné» dans ses dernières années. « Si Diego se réveille et me fait des reproches, c’est que je n’ai pas pris la peine de laisser (son ex-partenaire) Rocío (Oliva) dans le sillage. Il adorait Rocío et Je me battais à mort avec Dalma et Gianinna, il s’est senti trahi et volé. Je suis celui qui était avec Maradona pendant sept nouvelles années et sept Noëls à regarder le téléphone et personne ne l’a appelé », a déclaré Morla dans une longue interview avec la chaîne América.« N’avez-vous pas vu que Diego était indigné parce que Dalma sa fille s’appelle Roma? Diego qu’est-ce que c’est? Naples, l’opposé de Rome. À l’exception des sœurs, elles l’ont toutes laissé seul. Maradona a été abandonné, il est mort seul », a-t-il ajouté.

Morla a assuré que « Diego n’était jamais fou » malgré le fait qu ‘ »il avait toujours eu des problèmes de toxicomanie ». Dalma et Gianinna Maradona ont accusé Morla d’être responsable de la réunion de l’équipe médicale qui fait l’objet d’une enquête pour négligence présumée dans les soins. « Si Maradona était ressuscité, il ne leur permettrait pas de m’attaquer. Quand il est mort, il a dit que les voleurs étaient eux. Avec les sœurs, nous étions leurs soleils, pas des voleurs », a insisté Morla. «Les filles ne m’aiment pas depuis que nous avons coupé leurs cartes de crédit en juin 2014. Ils se sont battus parce qu’ils l’ont volé« il ajouta.

L’avocat, partenaire et ami de Maradona, son homme le plus fidèle ces dernières années, a déclaré que le champion du monde 1986 au Mexique ne voyait pas l’alcool comme « quelque chose d’amusant », mais comme une échappatoire à ses problèmes. « Quand il est arrivé ici, il a commencé à avoir le premier gros problème de sa vie, que Rocío l’a quitté, il n’a jamais pu le surmonter. Maradona était obsédée, tuée par Rocío. Vous me demandez ce qui l’a tué et je vous dis: ‘Rocío Oliva , la quarantaine et la partie médicale en cours d’évaluation. « La situation d’être amoureux d’une femme qui ne l’aimait pas lui faisait du mal », a-t-il déclaré. Morla a nié que Maradona ait été « kidnappée » par lui, comme l’ont dénoncé l’ex-épouse de la championne du monde Claudia Villafañe et ses filles Dalma et Gianinna. « Les sœurs parlaient tous les jours avec Maradona. Maradona faisait toujours ce qu’il voulait », a-t-il dit.