L’avocat de Marilyn Manson répond après le procès de Game Of Thrones Star alléguant une agression sexuelle

En février, un certain nombre de femmes ont fait des déclarations selon lesquelles la rockeuse de choc et actrice occasionnelle Marilyn Manson avait été sexuellement abusive et impliquée dans la violence domestique et même la torture. L’une de ces femmes est Esme Bianco, la plus connue à Hollywood pour son rôle récurrent dans Ros sur Game of Thrones. L’actrice de 38 ans a maintenant intenté une action en justice contre Manson, ainsi que son ancien manager, qui comprend des allégations d’agression sexuelle, d’agression sexuelle et de traite d’êtres humains. L’avocat de Manson, Howard King, a maintenant répondu, en défense de son client, à ce procès.