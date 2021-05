L’avocat de Nunes Steven Biss sanctionné pour une poursuite contre CNN ⋆ .

Un juge fédéral du Maryland a donné suite cette semaine à un avertissement précédent visant à sanctionner un avocat surtout connu pour représenter Rep. Devin Nunes (R-Calif.) Dans une série de poursuites pour diffamation infructueuses contre des entreprises de médias, affirmant que la dernière affaire de l’avocat contre CNN était de nature «frivole».

Juge de district américain Richard Bennet, une personne nommée par George W. Bush, a statué que l’avocat Steve Biss avait tenté «de manière déraisonnable et vexatoire» de continuer à intenter une action en justice contre la chaîne d’information après que l’affaire avait déjà été classée avec préjudice pour ne pas avoir formulé de réclamation en mars. Malgré cette décision, Biss a déposé une plainte modifiée que le tribunal a ensuite qualifiée de «rien de plus qu’une répétition de la plainte initiale sans nouvelles allégations factuelles importantes».

La plainte originale – déposée au nom de l’assistant principal de Nunes Derek Harvey contre CNN, ancien Rudy Giuliani associé d’affaires Lev Parnas, et l’avocat de Parnas Joseph Bondy – découlait d’un rapport de CNN de novembre 2020 selon lequel Parnas était prêt à fournir au Congrès un témoignage en rapport avec Donald Trumpla première procédure de mise en accusation. CNN a rapporté que Parnas témoignerait, en effet, que Nunes a rencontré l’ancien procureur ukrainien Victor Shokin “Pour discuter de déterrer la saleté de Joe Biden. »

Dans la plainte initiale, Harvey a allégué que les accusés l’avaient faussement accusé de participer à un effort pour aider et encourager la commission d’un comportement criminel, contraire à l’éthique et malhonnête. Il a demandé des dommages-intérêts punitifs et une ordonnance interdisant aux défendeurs de continuer à répéter de fausses demandes au motif qu’elles constituaient de la diffamation et une fausse intrusion dans la vie privée.

Harvey et Biss ont initialement soutenu que CNN avait fait 20 déclarations diffamatoires, mais ont ensuite déposé une plainte modifiée qui a réduit ce nombre à cinq. Cependant, le juge Bennet a conclu que même la plainte allégée contenait les mêmes «lacunes manifestes» concernant les déclarations en question qui manquaient de «sens diffamatoire» et n’allaient pas «d’alléguer de manière plausible une fausseté matérielle» et une «véritable malveillance».

«Cette Cour a déterminé que Harvey et son avocat s’étaient livrés à une conduite de mauvaise foi en déposant la plainte modifiée de dernière minute dans cette affaire, se joignant à un« chœur »de tribunaux sanctionnant l’un des avocats du demandeur, Steven Biss», indique la décision.

Le juge Bennet a conclu que la demande de CNN de 21 437 $ en honoraires d’avocat était raisonnable dans les circonstances.

«Comme la Cour l’a expliqué dans ses mémorandums d’avis rejetant à la fois la plainte initiale et finalement la plainte modifiée, cette affaire concerne les allégations d’un agent public cherchant à percevoir des dommages-intérêts auprès d’une agence de presse pour sa couverture de la première mise en accusation de l’ancien président Donald J. Trump », a écrit Bennet. «En déposant la requête pour rejeter la plainte modifiée, l’avocat de CNN a parfaitement établi que, malgré les modifications apportées par le demandeur à la plainte initiale, les cinq autres déclarations prétendument diffamatoires ne satisfaisaient pas à chacune des exigences d’une plainte pour diffamation.»

Bennet avait déclaré en février que le cas de Harvey «perroquetait de près» les allégations dans les poursuites fédérales que Biss avait déposées au nom de Nunes.

Biss a déjà été sanctionné par le barreau de l’État de Virginie et suspendu de l’exercice du droit pendant un an en 2008 pour «un acte délibérément illicite qui porte atteinte à son aptitude à pratiquer le droit».

Biss n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. S’il fournit une réponse, nous mettrons à jour ce rapport.

