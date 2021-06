L’avocat de Pacquiao commente le procès avec Paradigm Sports

in

PHOTO : Manny Pacquiao et Audie Attar, fondateur, président et chef de la direction de Paradigm Sports Management.

Déclaration de Dale Kinsella : “Le procès déposé vendredi par Paradigm Sports devant le tribunal de l’État de Californie est un effort frivole pour interférer avec le prochain méga-combat de Manny Pacquiao, et il peut échouer et échouera pour de nombreuses raisons. Aussi, si Manny Pacquiao avait su que Paradigm Sports semble n’avoir eu aucune intention de remplir ses obligations contractuelles, il n’aurait jamais noué de relation avec eux. Si cette affaire devait aller au-delà de la présentation de vendredi devant un tribunal, M. Pacquiao défendrait vigoureusement cette action, ferait valoir ses propres réclamations contre Paradigm Sports et chercherait également à récupérer ses honoraires d’avocat. “

Paradigm Sports aurait représenté Pacquiao dans la négociation d’un combat contre Mikey Garcia dont Pacman aurait reçu une avance de 3,3 millions de dollars. Ils demandent une ordonnance du tribunal pour arrêter le combat annoncé entre Pacquiao et Spence.