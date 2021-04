L’avocat de Perkins Coie plaide devant le juge d’audit de l’Arizona, qui travaillait pour un cabinet qui a fusionné avec Perkins Coie ⋆ .

Un avocat qui est intervenu dans la contestation de l’audit électoral du comté de Maricopa 2020, Daniel C. Barr, représente la First Amendment Coalition of Arizona. Barr plaide devant le juge Daniel Martin dans l’affaire, après que le juge Martin l’ait autorisé à intervenir. Mais il y a un problème: Barr est associé du cabinet pro-démocrate Perkins Coie, où il travaille depuis 1985. Parallèlement, le juge Daniel Martin a travaillé chez Brown & Bain, qui a fusionné avec Perkins Coie.

Daniel Barr est associé chez Perkins Coie et s’identifie comme avocat de la First Amendment Coalition, selon les archives. Le site Web de Perkins Coie répertorie Daniel C. Barr comme partenaire basé à Phoenix chez Perkins Coie. Justia Lawyers désigne Barr comme partenaire de «Perkins Coie Brown & Bain PA»

Barr a rejoint Perkins Coie en 1985. Daniel Barr est officiellement intervenu dans l’affaire devant le juge Daniel Martin, selon les archives, au nom de la First Amendment Coalition of Arizona. Pendant ce temps, le juge Daniel Martin a été répertorié comme un avocat pour «Perkins Coie Brown & Bain» sur des documents judiciaires. Martin a travaillé pour Brown & Bain de 1992 à 1996, et Brown & Bain a fusionné avec Perkins Coie en 2004.



KAWC a rapporté comment le juge Martin a permis à Dan Barr d’intervenir dans l’affaire, écrivant: «Mardi, Martin a donné à la Coalition du premier amendement le droit d’intercéder dans l’affaire. Cela est venu après l’objection des avocats du Sénat et de Cyber ​​Ninjas qui ont fait valoir non seulement que les politiques utilisées pour mener l’audit devraient rester confidentielles, mais que toute audience à leur sujet devrait être close. Cette décision permet à l’avocat Dan Barr de faire valoir que le public a intérêt à savoir exactement ce qui se passe sur le site d’audit et, plus précisément, comment les bulletins de vote et l’équipement sont protégés – ou non. «Je me demande s’il y a des secrets commerciaux ici pour commencer», a déclaré Barr au juge. “Je trouve cela assez douteux pour commencer.” … “Je ne peux pas imaginer un intérêt public plus élevé ici que la validité du vote, le soin qu’une entreprise privée accorde aux bulletins de vote en direct qui sont protégés par la constitution de l’État,” Barr mentionné.” (Le passage KAWC se termine)

Le Parti républicain de l’Arizona a longtemps été un adversaire de Dan Barr, diffusant cette publicité sur Barr en 2015:

FICHIER NATIONAL SIGNALÉ: Le juge Daniel Martin, qui préside maintenant la contestation de l’audit des républicains du Sénat de l’Arizona sur les résultats des élections du comté de Maricopa 2020, a travaillé pour une entreprise qui a fusionné avec Perkins Coie, la société pro-démocrate qui tente de fermer la Maricopa. Audit du comté.

Martin a repris l’affaire après que le juge précédent qui l’avait supervisée, le juge républicain Christopher Coury, s’est récusé parce qu’un avocat de l’équipe d’audit de Cyber ​​Ninjas travaillait auparavant en tant qu’externe pour le bureau de Coury. Cet avocat n’a pas été répertorié comme un représentant de Cyber ​​Ninjas jusqu’à récemment, ce qui a incité Coury à la récusation… Un journaliste local de NBC a déclaré que le nouveau juge Martin avait été initialement nommé juge par l’ancien gouverneur démocrate de l’Arizona, Janet Napolitano.

Le juge Daniel Martin a travaillé comme avocat associé pour Brown & Bain de 1992 à 1996. En 2004, Brown & Bain a fusionné avec Perkins Coie, le grand cabinet d’avocats pro-démocrate. Perkins Coie a été actif dans le processus d’audit au nom de la cause du Parti démocrate. Les responsables de Perkins Coie ont signé une lettre au président du Sénat de l’Arizona, Karen Fann, menaçant de conséquences juridiques s’ils interprètent que l’audit du Sénat finit par enfreindre les lois fédérales sur les droits civils. Le procès du Parti démocrate de l’Arizona contre le président républicain du Sénat Karen Fann, Cyber ​​Ninjas et d’autres a été intenté par les avocats de Coppelsmith Brockelman et Barton Mendez Soto, deux cabinets liés à Perkins Coie en vertu du fait que leurs responsables lettre au président du Sénat Fann que les fonctionnaires de Perkins Coie ont signée. La biographie de Martin montre le conflit d’intérêts apparent, avec une biographie mentionnant que Brown & Bain est «maintenant Perkins Coie».