L’avocat de Rittenhouse affirme que l’iPad falsifie une vidéo par pincement pour zoomer

L’avocat de Kyle Rittenhouse a fait l’étrange affirmation selon laquelle la fonction de pincement pour zoomer sur les iPad utilise l’intelligence artificielle « pour créer ce qu’ils croient se produire ».

Vous pouvez le regarder faire cet argument dans la vidéo ci-dessous, sa compréhension de la technologie étant encore démontrée par son utilisation du mot logarithme au lieu d’algorithme…

Encore plus bizarrement, le juge dans l’affaire a accepté cet argument comme un argument valable et a déclaré que le fardeau de la preuve incombait à l’accusation de prouver qu’il était faux.

Les rapports de Verge.

Alors que Kyle Rittenhouse prenait la parole pour répondre aux questions sur la séquence des événements avant qu’il ne tire et tue un homme à Kenosha, dans le Wisconsin, le jury a été contraint de regarder la preuve vidéo se dérouler en miniature – parce que l’avocat de la défense de Rittenhouse a proposé la notion sauvage qu’Apple a une «intelligence artificielle» qui manipule les images lorsque vous pincez pour zoomer sur un iPad, et le juge Bruce Schroeder a totalement accepté cette possibilité. « Les iPad, qui sont fabriqués par Apple, contiennent une intelligence artificielle qui permet de voir les choses en trois dimensions et en logarithmes », a insisté la défense. « Il utilise l’intelligence artificielle, ou leurs logarithmes, pour créer ce qu’ils croient se produire. Ce n’est donc pas réellement une vidéo améliorée, c’est la programmation iPad d’Apple qui crée ce qu’elle pense être là, pas ce qui est nécessairement là », ont-ils ajouté.

Le juge a répondu en interdisant les images agrandies à moins que l’accusation ne puisse prouver qu’elles n’avaient pas été manipulées, et en ne leur accordant que 20 minutes pour trouver et produire un témoin expert d’Apple, ce qui était évidemment impossible. Le pincement pour zoomer ne fait bien sûr rien de plus que de montrer une plus petite partie de la vidéo en plein écran.

Rittenhouse a abattu deux hommes et en a grièvement blessé un autre, dans ce qu’il prétend être de la légitime défense. Comme l’explique ABCNews, il fait face à six chefs d’accusation, dont un d’homicide volontaire au premier degré.

Cette accusation est liée à la mort d’Anthony Huber. La vidéo montre Rittenhouse courant dans la rue après avoir tiré sur Rosenbaum lorsqu’il tombe dans la rue. Huber lui saute dessus et lui balance une planche à roulettes à la tête et au cou et essaie de saisir l’arme de Rittenhouse avant que Rittenhouse ne tire. La plainte pénale allègue que Rittenhouse a braqué l’arme sur Huber. L’homicide intentionnel signifie exactement cela – une personne a tué quelqu’un et avait l’intention de le faire. Bucher a déclaré que si Rittenhouse pointait l’arme sur Rosenbaum et appuyait sur la gâchette, cela équivaudrait à un homicide volontaire. Cependant, la légitime défense l’emporterait sur l’accusation. « Pourquoi j’avais l’intention de tuer cet individu fait la différence », a déclaré Bucher. Le chef d’accusation est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité obligatoire. Le modificateur d’armes ajouterait jusqu’à cinq ans.

