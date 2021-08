L’avocat de Scarlett Johansson accuse Disney d'”attaque misogyne” .

Scarlett Johansson a joué le rôle de Natasha Romanoff depuis 2010 (Photo: Marvel)

L’avocat de Scarlett Johansson a de nouveau critiqué Disney au milieu du procès de l’actrice, accusant l’entreprise d’avoir tenté de “cacher une mauvaise conduite”.

L’actrice de Black Widow poursuit Disney, alléguant que la société a rompu son contrat avec elle en diffusant le film sur sa plate-forme de streaming plutôt que d’avoir une sortie exclusive en salles.

Disney a récemment déposé une requête pour forcer Scarlett Johansson à recourir à un arbitrage privé.

Dans les documents, l’avocat de la société, Daniel Petrocelli, a fait valoir que Disney était à la hauteur de son obligation de donner à Black Widow une “sortie en salles large” et qu’une sortie en streaming n’était pas exclue dans son contrat.

En réponse, l’avocat de Johansson, John Berlinski, a déclaré: “Après avoir initialement répondu à ce litige par une attaque misogyne contre Scarlett Johansson, Disney essaie maintenant, comme on pouvait s’y attendre, de cacher son inconduite dans un arbitrage confidentiel.”

Johansson, qui joue le super-héros également connu sous le nom de Natasha Romanoff dans l’univers cinématographique Marvel, a déposé une plainte alléguant que Disney avait violé son contrat en autorisant une sortie simultanée en salles et en streaming de Black Widow, qui, selon elle, a nui à son potentiel de gains en tant que une grande partie de son salaire est basée sur la performance au box-office du film, qui a chuté de 67% après le week-end d’ouverture du film.

Black Widow est sorti sur Disney+ ainsi que dans les cinémas (Photo: AP)

À la suite de son procès, Disney a publié une déclaration, affirmant qu’il n’y avait “aucun mérite” et que la société avait “pleinement respecté” son contrat.

La société a également qualifié l’action de ” triste et pénible dans son mépris insensible pour les effets mondiaux horribles et prolongés de la pandémie de Covid-19 “, ce qui a incité l’agent de Johansson, Bryan Lourd, à riposter à la réponse de Disney au procès de l’actrice, la qualifiant de ” attaque directe” sur son personnage.

Scarlett a déposé une plainte contre Disney (Photo: .)

Un porte-parole de la Walt Disney Company avait déclaré à propos de la poursuite: «Il n’y a aucun mérite à ce dépôt. Le procès est particulièrement triste et désolant dans son mépris insensible pour les effets mondiaux horribles et prolongés de la pandémie de Covid-19.

“Disney a pleinement respecté le contrat de Mme Johansson et en outre, la sortie de Black Widow sur Disney + avec Premier Access a considérablement amélioré sa capacité à gagner une compensation supplémentaire en plus des 20 millions de dollars qu’elle a reçus à ce jour.”

À propos de la réponse, l’agent de Johansson a ajouté: “L’entreprise a inclus son salaire dans son communiqué de presse dans le but d’armer son succès en tant qu’artiste et femme d’affaires, comme si c’était quelque chose dont elle devait avoir honte.”

Johansson est apparu pour la première fois en tant que Romanoff dans Iron Man 2 en 2010, et a ensuite joué dans The Avengers, Captain America: The Winter Solider, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Captain Marvel et Avengers: Endgame .

Son personnage a été tué dans Endgame, avec Black Widow – sur lequel elle était également productrice exécutive – faisant office de prequel.

Metro.co.uk a contacté Disney pour commentaires.

