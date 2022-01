L’avocat de Travis McMichael déclare que le juge a subi des pressions de la part des présidents dans la peine d’Ahmaud Arbery

L’avocat de Travis McMichael affirme que le juge chargé de l’affaire a subi des pressions de la part du président, d’anciens présidents et de célébrités pour qu’il prononce la peine la plus sévère.

Avocat Jason Sheffield dit à TMZ, il pense que le colorant a été jeté du saut, affirmant que les « décideurs » étaient sous un microscope. Il dit qu’il fait référence à la police, aux procureurs, au juge et au jury.

Sheffield dit que toute personne qui a exprimé de la sympathie pour son client a été critiquée et menacée, ajoutant : « Ainsi, les décideurs subissent le même sort s’ils ne reconnaissent pas le récit perpétré par Ben Crump et Lee Merritt, ainsi que le médias, les anciens présidents Obama, Trump et [current President] Biden, et des athlètes et animateurs sportifs de haut niveau. »

Les 3 accusés ont été reconnus coupables de meurtre Ahmaud Arbery. Travis et Grégory McMichael étaient condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, après que le juge ait décrit leur manque de remords et leur insensibilité. William « Roddie » Bryan a été condamné à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans.

Sheffield appelle la phrase « écrite, parce que personne ne veut être de l’autre côté ».

Ancien président Barack Obama a déclaré à propos de l’affaire lorsqu’il a pris la parole lors d’une cérémonie de remise des diplômes de la HBCU pendant la pandémie, « Nous le voyons quand un homme noir va faire du jogging et certaines personnes ont l’impression qu’elles peuvent s’arrêter et l’interroger et lui tirer dessus s’il ne se soumet pas à leur interrogatoire . Une telle injustice n’est pas nouvelle. »

Donald Trump a qualifié la vidéo du téléphone portable montrant l’horrible meurtre de « très dérangeante ».

Président BidenLa déclaration de … « Le meurtre d’Ahmaud Arbery – dont le monde entier a été témoin en vidéo – est un rappel dévastateur de jusqu’où nous devons aller dans la lutte pour la justice raciale dans ce pays. »

Sheffield dit qu’il fera appel du verdict et de la peine.