L’avocat de Trump se souvient d’une confrontation incroyablement «inconfortable» avec Trump et Pence après les élections ⋆ 10z viral

Il est vrai que Mike Pence a passé quatre ans sans poser de questions, regardant avec amour Trump, dirigeant même un groupe de travail COVID et permettant ensuite à Trump de massacrer tout ce que Pence voulait probablement faire (c’est-à-dire écouter les scientifiques et mettre en œuvre les politiques). Rien de tout cela ne peut être entièrement pardonné, ni ne doit être oublié.

Il est également vrai que Pence est redevenu le MAGA fiable, pas tellement dans les bonnes grâces de Trump, mais tolérable pour certains MAGA. Mais comme nous avons demandé aux gens de le considérer auparavant, malgré tout cela, il ne fait aucun doute que pendant les soixante-douze heures les plus difficiles de sa vie, Pence était à son meilleur et a servi sa nation de son mieux, peu importe combien la pression que Trump et les MAGA ont exercée sur lui.

C’est le contexte important nécessaire lors de l’examen d’un nouveau reportage du New York Times concernant une réunion qui a eu lieu le 4 janvier, au cours de laquelle John Eastman, un avocat qui avait été à la périphérie extérieure de Trump jusqu’à ce que Trump veuille entendre son plan sur la façon de tirer sur un plan pour le 6 janvier. Au cours de cette réunion, Eastman et Trump ont fait pression sur Pence. Ils voulaient qu’il examine leur théorie cinglée selon laquelle Pence pourrait retarder la procédure du 6 janvier en réponse à la demande de trois États. Pence ne l’achetait pas, et nous avons une observation que nous ajouterons à la description du NYT que nous avons présentée ici :

M. Eastman a raconté que M. Pence avait dit qu’il « le prendrait en délibéré », mais M. Eastman a dit qu’il ne croyait pas que M. Pence l’accepterait.

“Le retard était un peu nouveau pour lui“, a déclaré M. Eastman à propos de M. Pence, « et il voulait y réfléchir et rencontrer son personnel à ce sujet. Mais je ne pensais pas qu’il le ferait. J’avais l’impression qu’il savait qu’une rupture irrémédiable avec Trump était sur le point de se produire, et il essayait de retarder ce moment inconfortable aussi longtemps qu’il le pouvait.

Eastman se donne peut-être un peu trop de crédit ici parce que nous pensons que l’idée du delay était là depuis un bon moment. De plus, si Pence voulait simplement retarder un moment inconfortable, il aurait pu trouver un moyen de sortir de la réunion (il semblerait). Comme le suggère l’article, nous pensons que Pence savait qu’il ne pouvait et ne ferait rien. Il avait peut-être des motivations personnelles pour repousser le « moment » (l’affrontement) avec Trump le plus longtemps possible, mais cela pourrait bien être plus que cela.

Pence aurait peut-être voulu laisser le personnel de Trump deviner afin qu’ils ne puissent pas planifier autour de lui. Si Pence leur racontait tout ; “Je ne le fais pas, il n’y a aucun moyen sans un ordre SCOTUS ou quelque chose du genre”, il est possible que Pence n’ait rien fait d’autre que de donner à Trump et à son peuple plus de temps pour planifier autour de lui, ou avoir quelqu’un pour s’assurer que Pence n’a jamais fait au Sénat le 6 janvier, par tous les moyens qu’ils pourraient penser pour le faire.

Après tout, nous savons d’après le rapport du Washington Post qu’au cours de l’émeute, Pence a refusé de monter dans un SUV sous le sous-sol, conduit par des agents que Pence ne connaissait pas. Il ne leur faisait pas confiance pour ne pas le ramener. De plus, son membre du personnel était à la Maison Blanche à ce moment-là et a dit aux services secrets de laisser Pence tranquille parce qu’ils l’emmèneraient en Alaska ou quelque chose du genre.

Cela nous a semblé à l’époque, et de plus en plus nous semble maintenant, que Pence savait que Trump était très dangereux et que c’était une période dangereuse. Plus ils pouvaient laisser Trump et son peuple deviner ce qui pourrait arriver, moins l’équipe Trump avait de temps pour élaborer un plan pour s’assurer qu’il n’était pas au Sénat.

Et comme nous l’avons dit, Trump était un homme dangereux, Pence était probablement un homme nerveux. C’est juste que l’anxiété de Pence n’était peut-être pas entièrement liée au « clash » avec Trump, du moins pas en ce qui concerne une dispute, etc.

