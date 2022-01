L’avocat d’El Assir assure que Villarejo n’a pas rencontré le magistrat Echarri

01/12/2022 à 07:46 CET

Ton Calleja

L’avocat qui a défendu le trafiquant d’armes hispano-colombien Abdul Rahman El Assir dans l’affaire pour laquelle il a été poursuivi devant le tribunal d’instruction numéro 52 de Madrid assure que José Manuel Villarejo « Non » n’a participé à aucune réunion avec le chef de la Cour d’alors, Fermín Javier Echarri, presque, l’un des magistrats qui jugent désormais le commissaire à la retraite à la Cour nationale.

Ainsi, l’avocat Ildefonso González-Grano de Oro Guirado, dont le client était le marchand d’armes ami du roi émérite Juan Carlos I, nie le récit des événements fait par le commissaire à la retraite dans la contestation qu’il a présentée au juge Echarri, qui a été catégoriquement rejetée par le tribunal avec le soutien du parquet anti-corruption.

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA a rapporté le 28 décembre que le commissaire avait enregistré dans ses journaux personnels, dont la pertinence a été défendue par la Cour nationale, une réunion qui aurait eu lieu le 8 juillet 2014 avec le chef de la Cour d’instruction de l’époque numéro 52 de Madrid, Fermín Echarri. Cependant, dans les annotations manuscrites, comme précisé dans ce journal, il n’était pas précisé si Villarejo avait participé à la réunion.

Il n’y avait pas de commission à Villarejo

Au contraire, des sources proches d’Echarri lui-même ont nié, et donc inclus dans l’information, que ce magistrat ait rencontré Villarejo, une personne qu’il aurait rencontrée lors du procès qui se tient à l’Audiencia Nacional. Un refus désormais confirmé par l’avocat González-Grano de Oro Guirado.

En conversation avec ce journal, celui qui fut l’avocat d’Abdul Rahman El Assir va plus loin dans sa négation de Villarejo et rejette avoir chargé le commissaire à la retraite de rencontrer un magistrat.

Dans les agendas de Villarejo, qui sont intervenus dans un registre établi par le parquet anticorruption, -une action qui a eu l’approbation du juge d’instruction de l’affaire Tandem, Manuel García Castellón-, les prétendues manœuvres menées par le commissaire pour aider les armes marchand El Assir, beau-frère de son associé Adrián de la Joya. Ainsi, le 21 mai 2014, il écrivait : «Fermín Echarri (juge et Grano de Oro): Fermín Echarri. Juge du 52 qui prend le sujet El Assir. Un avocat de (grain) dit que si ça dégonfle, tout finit en France« .

González Armengol

Le 7 juillet 2014, Villarejo note à nouveau : « Armengol. Demain 10h00, entretien au Tribunal 52. Rappel de… ». Et le 8 juillet il écrivit encore, sans préciser si le commissaire avait participé à la réunion : « Fermín, Cour 52. Très correct et réceptif. Il veut retourner à l’AN [Audiencia Nacional]. Il est étroitement lié à Armengol », en référence à l’ancien doyen des juges madrilènes José Luis González Armengol.

Mais une nouvelle entrée de ce jour montre que c’est l’avocat d’El Assir qui a participé à la réunion, à laquelle, selon González-Grano de Oro Guirado, le commissaire n’est pas intervenu. Villarejo écrit à son sujet, textuellement : « Grain. Très content de l’impression due au rendez-vous en ’52. Il a accepté de transmettre les procédures à El Assar (sic). Appel en instance pour… ». A un autre moment, il fait allusion à une rencontre avec De la Joya et l’avocat : « Rencontre avec Grano et préparatifs pour faire l’émission d’El Assar », a écrit l’ancien commandement de la police, faisant allusion au beau-frère de son partenaire Adrián de la Joya.

Trois démentis

Ce journal a confirmé auprès d’une troisième source familière avec les manœuvres du commissaire -qui s’ajoutent aux démentis du magistrat Echarri et de l’avocat González-Grano de Oro Guirado- que Villarejo n’a pas rencontré l’instructeur dans l’affaire El Assir. , qui a également fini par être poursuivi. Il encourt une accusation de huit ans de prison, le paiement d’une amende de 73 923 014 euros et une indemnité au Trésor public pour responsabilité civile de 14 784 602 euros. Ces sources consultées considèrent comme normal et habituel que les avocats en personne dans les affaires puissent tenir des réunions de travail avec les instructeurs.

Dans la demande de récusation du magistrat Fermín Echarri Villarejo a défendu que le les manœuvres qu’il a inscrites dans son agenda, qu’il a reconnu, auraient été commanditées par le Centre national de renseignement (CNI), qu’il lui aurait demandé de trouver une solution « discrète » au problème judiciaire qu’avait le marchand d’armes, qui aurait utilisé une société hispano-juive dans son entreprise, dont la création a été promue, entre autres, par Juan Carlos I.

Au contraire, les annotations elles-mêmes, dont Villarejo lui-même a pleinement reconnu la véracité, suggèrent que le commissaire aurait tenté d’obtenir un avantage financier personnel pour ses vaines tentatives de manipulation du dossier judiciaire du Tribunal d’Instruction numéro 52 de Madrid.

Rencontre en Suisse

En ce sens, le journal fait état d’une réunion qui s’est tenue à Genève (Suisse), qui aurait eu lieu le 9 janvier 2015. Et à ce sujet l’ancien commandement de la police rappelle : « Le CUL [El Assir]. Apparemment d’accord. 7-8 maintenant ; 10 plus tard et jusqu’à 25 à la fin de tout. « Villarejo a noté que ses activités en faveur de ce marchand ont été commandées par Adrián de la Joya.

Dans les journaux, Villarejo fait allusion à plusieurs reprises à des sommes d’argent sans inclure tous les zéros, donc l’hypothèse principale est que le commissaire se réfère à un bonus probable qui pourrait atteindre au moins 42.000 euros. Et tout cela en échange du travail accompli qui n’a pas permis d’exonérer El Assir, qui reste recherché et capturé sur ordre des autorités judiciaires espagnoles.

Une perception de fonds qui serait incompatible avec l’exercice d’une fonction publique par un agent public, ce que défend l’ancien commandement de la police, qui risque 105 ans de prison dans le cadre du procès qui se tient devant la Cour nationale pour les trois premières pièces distinctes de l’affaire Tandem.