L’avocat du BBB, Bernie Sanders, a vanté l’URSS en 1988, trois ans plus tard, l’empire s’est effondré

Alors que Bernie Sanders construisait sa carrière politique en tant que maire du Vermont, il a visité l’Union soviétique en 1988 pour une « lune de miel » de 10 jours et est retourné en Amérique vantant à quel point l’État communiste était impressionnant. À peine trois ans plus tard, Mikhaïl Gorbatchev a démissionné de son poste de président et le drapeau soviétique rouge a été retiré du Kremlin.

Des décennies après la « lune de miel très étrange » de Sanders, son voyage a apparemment continué à façonner ses politiques intérieure et étrangère et a déplacé le cadran du Parti démocrate vers la gauche.

« Le fait que nous étions prêts à critiquer les États-Unis … je pense que cela les a rendus peut-être plus reconnaissants de nos critiques que nous avons faites de leur propre société », a déclaré Sanders en 88 lorsqu’il est rentré chez lui.

Le candidat démocrate à la présidentielle, le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., prend la parole lors d’un débat primaire présidentiel démocrate organisé par CNN/New York Times à l’Université d’Otterbein, le mardi 15 octobre 2019, à Westerville, Ohio. (Photo AP/John Minchillo)

« Nous disions : ‘Oui, dans notre pays, nous avons aussi une crise du logement. Notre logement en général est meilleur que le vôtre, mais les gens paient 40 pour cent de leur revenu pour se loger. La qualité de votre logement n’est pas bonne, mais nous apprécions le fait que les gens paient 5%. La qualité de vos soins de santé n’est pas bonne, mais aux États-Unis, croyez-moi, nous avons d’énormes problèmes en termes de système de santé.' »

DÉTAILS DE LA LUNE DE MIEL SOVIETIQUE DE SANDERS EXPOSES, COMME UN MEMBRE D’ENTOURAGE SE RAPPELLE UN CHOCS À BERNIE’S AMERICA-BASHING

Il a fait l’éloge de l’URSS pour son système de transport public et ses gares « absolument magnifiques » avec des lustres, des programmes culturels, des programmes pour les jeunes et a photographié la politique étrangère américaine sous le président Ronald Reagan.

« Prenons les points forts des deux systèmes », a-t-il ajouté après le voyage. « Apprenons les uns des autres. »

Cette année, les négociations sur la législation de signature du président Biden, appelée Build Back Better – que Sanders a aidé à concevoir – menacent le Congrès et présentent des politiques similaires à celles que Sanders a applaudies lorsqu’elles ont été mises en œuvre dans d’autres pays, telles qu’une expansion des soins de santé gouvernementaux et programmes de garde d’enfants financés par les contribuables.

Des entretiens récents avec ceux qui ont assisté au voyage en URSS avec Sanders indiquent cependant que le groupe a été averti par les habitants que l’URSS était sur le point de s’effondrer.

« Je pense [Sanders] vu et nous avons tous vu les inconvénients du système soviétique », a déclaré Howard Seaver, un homme d’affaires du Vermont qui était en voyage, au Washington Post en 2019. « Oui, ils avaient peut-être des appartements à bas prix, mais les choses allaient très mal Whack – il y avait des pénuries alimentaires, pas de liberté politique. »

BEN SHAPIRO : BERNIE SANDERS N’EST PAS UN SOCIAL-DÉMOCRATE, C’EST UN COMMUNISTE DE TOUT AU LONG DE LA VIE. LES DEMS N’ONT PAS DE GARDIENS DE PORTE

« Je soupçonne que ce que Bernie a vu en Russie a probablement affecté son point de vue que vous voyez aujourd’hui, où il n’est pas contre la libre entreprise ou le capitalisme mais il veut avoir un filet de sécurité et donner un coup juste à tous, mais certainement pas avoir une économie dirigée que nous avons vue en Union soviétique », a déclaré Seaver.

Les avertissements des habitants se sont avérés vrais et l’URSS s’est effondrée en 1991, lorsque Gorbatchev a démissionné le jour de Noël.

DOSSIER – Dans cette photo d’archive du 14 janvier 1991, le président soviétique Mikhaïl Gorbatchev dit à Moscou qu’un commandant militaire local a ordonné le recours à la force dans la république séparatiste de Lituanie, où un assaut des troupes soviétiques le 13 janvier 1991 a fait 14 morts. des vies. Le lundi 17 octobre 2016, un tribunal lituanien a appelé Gorbatchev à témoigner dans un procès de masse lié à la répression de 1991 contre le mouvement indépendantiste du pays. (AP Photo/Boris Yurchenko, dossier) (The Associated Press)

LE « SOCIALISME DÉMOCRATIQUE » DE BERNIE SANDERS EST-IL VRAIMENT JUSTE DU SOCIALISME ?

Les experts ont contesté la représentation rose de Sanders de l’URSS, affirmant que c’était loin de ce que les résidents vivaient réellement au quotidien.

« Quand je vivais en Union soviétique, tout s’effondrait », a déclaré Anna Borshchevskaya, chercheur principal au Washington Institute for Near East Policy, au Washington Examiner en 2019. « Les gens ne réalisent pas combien de personnes Staline a tuées en construisant la station de métro de Moscou. Bien sûr, les trains ont fonctionné, mais cet autre facteur est écarté. Je n’ai aucun doute que Bernie était sincère dans ce qu’il a dit, mais il y avait un mépris total pour la vie et la sécurité dans tous les aspects de la vie soviétique, y compris les infrastructures. »

Mais le voyage en URSS était si émouvant pour Sanders qu’il prévoyait un autre voyage à l’étranger – cette fois à Cuba communiste l’année suivante.

Il est revenu du voyage en vantant également l’État communiste comme étant « une société pas parfaite », mais ayant « des soins de santé de très haute qualité » et aucun sans-abri dont il a été témoin.

LONGUE HISTOIRE DE BERNIE SANDERS DE LOUANGE DES COMMUNISTES DE CUBA

« Je n’ai pas vu d’enfant affamé. Je n’ai vu aucun sans-abri », a déclaré Sanders à propos du voyage. Le pays « a non seulement des soins de santé gratuits mais des soins de santé de très haute qualité… La révolution y est bien plus profonde et plus profonde que je ne l’avais cru. C’est vraiment une révolution en termes de valeurs.

L’année dernière encore, Sanders a de nouveau fait l’éloge de Cuba communiste, déclarant à « 60 minutes », « il est injuste de simplement dire que tout va mal » à propos du régime de feu Fidel Castro. Ajoutant que bien qu’il soit « opposé à la nature autoritaire de Cuba », Castro a mis en place un « programme d’alphabétisation massif ».

LA HAVANE, CUBA – 1 MAI : Fidel Castro observe le défilé du 1er mai sur la place de la Révolution à La Havane, Cuba, le 1er mai 1998. (Photo de Sven Creutzmann/Mambo Photography/.)

L’histoire de Sanders avec le communisme, le socialisme et le marxisme a ses racines dans sa jeunesse. En 1963, alors qu’il était étudiant, Sanders était l’invité d’un mouvement de jeunesse marxiste fondé par le communiste Ya’akov Hazan. Dans les années 70, il a aidé à fonder le Liberty Union Party socialiste dans le Vermont. En 1972, il a dit qu’il « ne craignait pas que les gens m’appellent communiste ». Et en 1985, il a également fait un voyage au Nicaragua et a qualifié le président marxiste nicaraguayen Daniel Ortega de « type impressionnant ».

Les distinctions de tels régimes ont valu à Sanders de sévères critiques de la part de ceux qui ont souffert sous le communisme et le socialisme, ainsi que de ses collègues politiciens. Mais Sanders a continué à faire pression pour l’acceptation du socialisme dominant et a contribué à déplacer le cadran du Parti démocrate plus à gauche.

Cette année, les luttes internes démocrates contre la version de Sanders de Build Back Better, qui a commencé comme une proposition de dépenses sociales de 6 000 milliards de dollars, ont depuis été réduites à un programme de dépenses sociales de 1,7 billion de dollars.

BERNIE SANDERS SILENCIEUX SUR LES SOULÈVEMENTS CUBAINS EN FAVEUR DE LA LIBERTÉ APRÈS AVOIR LOUÉ LES POLITIQUES COMMUNISTES DE FIDEL CASTRO

Les conservateurs ont qualifié le projet de loi d' »acompte des démocrates sur le socialisme » et ont transféré une quantité massive de pouvoirs des gouvernements des États et locaux au gouvernement fédéral. Le sénateur Joe Manchin a rompu avec les démocrates le week-end dernier, sonnant le glas du projet de loi en disant qu’il ne voterait pas pour.

« Les législateurs radicaux cherchent à incorporer des éléments de la liste de souhaits d’extrême gauche et impopulaires dans cette proposition, y compris la pré-K universelle financée par les contribuables, l’expansion des soins de santé du gouvernement, et plus encore, comme ils l’ont fait avec les renflouements d’intérêts spéciaux dans le récent » COVID plan de relance », a récemment déclaré David Ditch, associé de recherche au Grover M. Hermann Center for the Federal Budget de la Hertiage Foudation.

DOSSIER – Dans cette photo d’archive du 15 mars 2020, l’ancien vice-président Joe Biden, à gauche, et le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., à droite, se saluent avant de participer à un débat primaire présidentiel démocrate aux studios CNN à Washington . Sanders a déclaré mardi qu’il serait « irresponsable » que ses loyalistes ne soutiennent pas Joe Biden, avertissant que les progressistes qui « se reposeraient sur leurs mains » dans les mois à venir permettraient simplement la réélection du président Donald Trump (AP Photo/Evan Vucci, File)

Mais Sanders n’a fait que s’exprimer davantage dans son plaidoyer en faveur de la législation, et ses commentaires renvoient à ses louanges des nations communistes et à ses affirmations sur leur engagement en faveur de l’éducation, des soins de santé et des pauvres.

« En ce moment charnière de l’histoire des États-Unis, il est temps que le Sénat vote un projet de loi qui améliorera considérablement la vie des familles de travailleurs, des personnes âgées, des malades et des pauvres, tout en s’attaquant à l’avidité débridée des riches et des puissants « , a écrit Sanders dans un récent éditorial pour Fox News.