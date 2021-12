Lors de sa première interview sur le tournage tragique de Rust sur le plateau, l’acteur Alec Baldwin a affirmé qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette du pistolet à hélice qui a conduit à l’incident mortel. Maintenant, Deadline rapporte qu’un avocat du directeur adjoint du film, David Halls, soutient la version des événements de Baldwin. « Dave m’a dit depuis le premier jour où je l’ai rencontré qu’Alec n’avait pas appuyé sur la détente. Son doigt n’a jamais été dans le pontet », a déclaré l’avocate Lisa Torraco, lors de son apparition sur Good Morning America.

Baldwin s’est entretenu avec l’animateur d’ABC News George Stephanopoulos dans sa première interview officielle sur le tournage qui a fait la mort de la directrice de la photographie de Rust Halyna Hutchins et le réalisateur Joel Souza blessé. Dans un clip récemment partagé de l’interview, Baldwin a déclaré qu’il « n’avait pas appuyé sur la gâchette » de l’arme. Les questions auxquelles les enquêteurs s’efforcent actuellement de répondre sont exactement comment l’arme a pu tirer et pourquoi elle était chargée d’une balle réelle. L’interview, qui a été diffusée le jeudi 2 décembre sur ABC, est désormais disponible en streaming sur Hulu.

EXCLUSIVITÉ : Alec Baldwin. La première interview depuis l’accident mortel sur le plateau de tournage de « Rust ». Le spécial émotionnel avec @GStephanopoulos se termine ce soir à 8/7c sur @ABC. Diffusez plus tard sur @Hulu. https://t.co/jkTibWZ5IB pic.twitter.com/d0FOfZ1WKO – 20/20 (@ABC2020) 2 décembre 2021

« C’était le plus intense [ABC interview] J’en ai déjà fait l’expérience », a déclaré Stephanopoulos lors d’une apparition mercredi sur Good Morning America en annonçant la nouvelle interview. « Il était si brut, comme vous pouvez l’imaginer, il était dévasté, mais il était aussi très franc, il était très ouvert, a-t-il répondu à chaque question, il parlait d’Halyna Hutchins, rencontrait également sa famille, et il parlait en détail de ce qui s’était passé sur le plateau ce jour-là. » En plus de la nouvelle interview, il y aura également une édition spéciale de deux heures de 20/ 20, qui sera diffusé le 10 décembre, se concentrant sur l’accident de Rust et présentant d’autres interviews.

À la suite de l’incident, Baldwin a publié une déclaration sur Twitter et, plus récemment, il a parlé à un groupe de photographes qui enquêtaient sur l’incident. « Une femme est morte », a-t-il déclaré au groupe, selon Deadline. « C’était mon amie. Elle était mon amie. Le jour où je suis arrivé à Santa Fe pour commencer le tournage, je l’ai emmenée dîner avec Joel, le réalisateur. Nous étions une équipe très, très bien huilée qui tournait un film ensemble et puis ça un événement horrible s’est produit. » La fusillade sur le tournage de Rust fait toujours l’objet d’une enquête et aucune accusation n’a été déposée.