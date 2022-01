L’avocat du divorce de Stevie J veut le retirer comme client

Amour et hip-hop : star d’Atlanta Steven « Stevie J » Jordan peut être à la recherche d’un nouvel avocat spécialisé dans le divorce alors que sa bataille judiciaire avec sa femme Foi Evans entre dans son troisième mois.

L’actuel avocat du divorce du producteur de musique et vétéran de la télé-réalité Kimia Klein, du cabinet d’avocats Fox Rothschild LLP, a déposé mardi une requête pour le rejeter en tant que client, selon les dossiers judiciaires obtenus par theGrio.

Stevie J. et Faith Evans assistent à l’exposition d’art et à la célébration « Biggie Inspires » à l’hôtel William Vale le 13 septembre 2019 à New York. (Photo par Arturo Holmes/.)

Jordan a déposé sa demande de divorce d’Evans le 8 novembre après l’avoir accusée d’infidélité. Lui et Evans se sont mariés il y a trois ans lors d’une cérémonie surprise à Las Vegas.

L’avocat de Jordan a cité une « rupture irrémédiable » dans leur relation comme raison de sa demande de l’abandonner en tant que client.

« Malgré plusieurs tentatives de mon bureau pour résoudre de manière informelle les problèmes avec Steven, nous n’avons pas réussi à résoudre les problèmes », a écrit Klein dans son dossier. L’avocate a refusé de révéler la cause du conflit entre elle et Stevie J., invoquant le privilège avocat-client.

« La relation s’est suffisamment rompue pour que mes collègues et moi ne puissions pas continuer à représenter Steven », a-t-elle déclaré.

Une date d’audience pour résoudre l’affaire a été fixée au 28 mars, selon les archives judiciaires.

Stevie J (à gauche) et Faith Evans (à droite) partagent un moment conjugal en posant pour des caméras lors de l’événement pré-Grammy Awards de janvier dernier en l’honneur de Sean « Diddy » Combs à Beverly Hills, en Californie. (Photo : Gregg DeGuire/.)

En décembre, Stevie J a déposé une requête demandant une allocation mensuelle de pension alimentaire pour époux à Evans, qui a demandé à un juge de rejeter la demande moins d’une semaine plus tard.

Evans a également demandé que « tous les biens acquis avant le mariage, par donation, héritage ou legs, et après la date de séparation » lui soient remis, comme le Grio l’a signalé précédemment.

Stevie J s’est excusé publiquement auprès de Evans fin novembre pour lui avoir « parlé de fou » après qu’une vidéo blasphème l’accusant de l’avoir trompé soit devenue virale sur les réseaux sociaux au début du même mois.

« Vous êtes une personne incroyable », a déclaré Jordan à sa femme dans sa vidéo d’excuses. « Je voudrais m’excuser auprès de ta famille, ils ne méritent pas ça non plus. Non, elle ne triche pas. J’étais juste dans le moment – ​​vous savez comment nous faisons.

Êtes-vous abonné aux podcasts du Grio, « Dear Culture » ​​ou Acting Up ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !