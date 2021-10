L’avocat du MO, Dee Wampler, décède du jour au lendemain, déclare le cabinet d’avocats Springfield

COMTÉ DE GREENE, MO. (LE DÉCOMPTE) – Dee Wampler, un avocat de la défense bien connu de Springfield, Missouri, est décédé du jour au lendemain. Il avait 81 ans.

Wampler est décédé dans la nuit de vendredi, selon un proche collaborateur de son cabinet d’avocats.

Wampler, un avocat avec plus de 50 ans d’expérience dans les tribunaux, a été élu pour la première fois procureur dans le comté de Greene en 1971. Il a d’abord acquis de l’expérience en tant que procureur adjoint de 1967 à 1970, rapporte KY3.

Le travail de Wampler a été présenté dans des revues juridiques et des publications d’application de la loi. Selon son site Web, il a publié plusieurs éditions du Criminal Law Handbook et du Missouri Criminal Law Handbook.

La cause du décès n’a pas été fournie.

Faits en bref : Le comté de Greene est un comté situé dans l’État américain du Missouri. Au recensement de 2010, sa population était de 275 174 habitants, ce qui en fait le quatrième comté le plus peuplé du Missouri. Son siège du comté et la ville la plus peuplée est Springfield – Wikipédia.

