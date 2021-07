L’avocat Eugene Fahrenkrog sonné pour une bombe F au juge 10z viral

Un avocat du Missouri a été condamné à passer une semaine en prison après avoir dit « va te faire foutre » à un juge du comté de St. Louis.

Avocat en faute médicale Eugène H. Fahrenkrog Jr. est accusé d’outrage criminel pour avoir utilisé la vulgarité lors d’une audience concernant une affaire de faute professionnelle médicale de 2019 qui a été supervisée par le juge de circuit du comté de St. Louis John N. Borbonus.

Dans une ordonnance pour outrage déposée mercredi de cette semaine, le juge décrit la scène et se réfère à lui-même à la troisième personne :

Le 14 juillet 2021, lors d’une audience prévue dans le tribunal susmentionné et en présence immédiate du juge de circuit John N. Borbonus, du tribunal de circuit du comté de St. Louis, Clayton, Missouri, du procureur Eugene H. Fahrenkrog, Jr., Missouri Bar Number 22309 a déclaré directement au juge John N. Borbonus, “Va te faire foutre!”

Utilisant un langage large, large et fleuri, Bornobus a catégorisé la déclaration offensante comme un affront direct à l’intégrité de la cour et au pouvoir du juge.

« Ledit comportement a été délibérément et intentionnellement commis, méprisant, insolent et a directement tendu à interrompre les procédures de cette Cour et à porter atteinte au respect dû à son autorité », allègue l’ordonnance déposée le jour même où ces mots verboten ont quitté les lèvres de l’avocat.

« Par conséquent, cette Cour ayant présenté à Eugene H. Fahrenkrog Jr. un avis oral de l’acte ainsi accusé, et cette Cour ayant offert à Eugene H. Fahrenkrog Jr. l’occasion de répondre à l’outrage criminel, la Cour conclut au-delà de tout doute raisonnable est coupable d’outrage criminel direct », conclut l’ordonnance avant de donner des instructions aux forces de l’ordre pour détenir l’avocat des services du ministère de la Justice du comté de St. Louis « jusqu’à sa libération conformément à la loi ou jusqu’à nouvel ordre de la Cour ».

Selon le St. Louis Post-Dispatch, on ne sait pas actuellement ce qui a provoqué une explosion d’émotion dans la salle d’audience, mais le dossier dans l’affaire reflète “un différend en cours sur la production de preuves entre les parties au procès et que l’audience de mercredi était un tenter de résoudre ces problèmes.

L’avocat n’était pas en prison mercredi et n’avait pas été appréhendé par les autorités jeudi non plus, selon le New York Post.

Law&Crime a contacté le cabinet d’avocats de Fahrenkrog pour commenter cette histoire, mais aucune réponse n’a été immédiatement reçue au moment de la publication.

Borbonus a été initialement nommé à la magistrature par le gouverneur de l’époque Jay Nixon, un démocrate, en 2011. Il a été promu juge de circuit par l’actuel gouverneur du Missouri Michael L. Parson, républicain, en 2018.

Avant son mandat de juge, Borbonus a été procureur général adjoint du Missouri et a également été associé dans un cabinet d’avocats spécialisé dans les litiges civils liés au droit immobilier, à la défense des droits civils, à la défense des assurances et au droit du travail, selon une biographie gouvernementale en ligne.

Bornobus répond actuellement aux normes globales de performance judiciaire, selon le site Web du pouvoir judiciaire de l’État.

Fahrenkrog est autorisé à pratiquer le droit dans l’État Show Me depuis septembre 1971, selon le barreau du Missouri.

[images via Vimeo/screengrab, yourmisssourijudges.org]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]