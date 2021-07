L’avocat féministe Dreams of Idol RBG .

Ce n’est pas facile d’être Diane Lockhart dans la saison cinq de The Good Fight de Paramount+ (anciennement CBS All-Access). L’avocate féministe libérale, partenaire de renom dans un cabinet d’avocats noir bien établi de Chicago, est en conflit en raison d’attaques majeures de culpabilité libérale blanche. Elle est aux prises avec deux questions : devrait-elle se retirer en tant que partenaire de nom blanc d’un cabinet d’avocats historiquement noir et son mariage avec un partisan conservateur de Trump peut-il survivre ?

Heureusement pour Diane (Christine Baranski), elle est capable d’halluciner la présence de son héroïne féministe de tous les temps, la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsberg (Elaine May), lors de l’épisode intitulé “Et les deux partenaires se sont disputés…” sorti le 29 juillet. Au milieu de la nuit, à deux reprises, Diane et RBG ont une petite fille pour parler des inquiétudes de Diane.

Diane demande à RBG lors de leur première conversation si elle devrait se retirer et ouvrir la voie à un avocat noir du cabinet pour atteindre le sommet. Il est devenu difficile pour Diane d’être un visage public pour le cabinet d’avocats et les plus jeunes associés réveillés l’appellent à se retirer.

RBG lui dit de tenir bon, de se défendre et de combattre le patriarcat, ou quelque chose du genre. Peu importe que l’autre partenaire du nom soit également une femme. Elle est cependant noire et la fille d’un membre fondateur du cabinet d’avocats.

Diane : Et bien ? Qu’en penses-tu?

RBG : A propos de votre travail ?

Diane : Ouais, chut. Il dort.

RBG : Oui. Je pense que tu sais ce que je pense.

Diane : Non, je-je ne pense pas.

RBG : Je pense que tu es brillant. Je pense qu’un cabinet d’avocats serait fou de te laisser partir.

Diane : C’est pas toi. C’est toi qui me dis ce que je veux entendre.

RBG : Vous voulez savoir ce que je pense vraiment ?

Diane : Oui. Dis-moi.

RBG : Toute ma vie, on m’a dit de me retirer. J’étais à la faculté de droit. J’ai eu un bébé. Et on m’a dit que je devais me retirer, afin qu’un homme puisse prendre ma position. On m’a dit de me retirer lorsque Jimmy Carter m’a nommé à la Cour d’appel. Et la même chose avec la Cour suprême. Voici la chose… Ne vous écartez pas parce que quelqu’un le veut. Ne vous écartez pas pour la politique. Les hommes demandent toujours aux femmes de se retirer pour qu’un homme puisse passer en premier.

Diane : Même si on me demande de me retirer pour qu’un Noir puisse prendre ma place ?

RBG : Pouvez-vous encore faire quelque chose pour les femmes ?

Diane : Oui.

RBG : Alors… alors fais-le. Ne vous écartez pas. Quoi qu’il en soit, ne vous écartez pas.