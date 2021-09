L’avocat général d’Apple salue une “victoire retentissante” dans l’affaire Epic Games

L’avocat général d’Apple a salué le verdict d’Epic Games vendredi comme une “victoire retentissante” pour l’entreprise, malgré une décision qui l’obligera à modifier certaines de ses directives de l’App Store concernant l’orientation des clients vers d’autres moyens de payer pour des biens numériques.

S’adressant aux journalistes lors d’un appel vendredi, Apple GC Kate Adams a déclaré :

“Nous sommes très satisfaits de la décision de la Cour et nous considérons qu’il s’agit d’une énorme victoire pour Apple. Cette décision confirme que le “succès d’Apple n’est pas illégal”, comme l’a déclaré le juge. Comme la Cour l’a constaté “à la fois Apple et les développeurs tiers comme Epic Les jeux ont bénéficié de manière symbiotique de l’innovation et de la croissance sans cesse croissantes de l’écosystème iOS.”

Adams a poursuivi en déclarant que le tribunal avait confirmé qu’Apple “n’est un monopole sur aucun marché pertinent” et que ses accords de développeur sont légaux. Adams a en outre déclaré qu’Apple analysait toujours la décision de 180 pages, mais que le titre était “que le modèle commercial de l’App Store d’Apple a été validé”.

Elle a en outre noté que le tribunal reconnaissait que “des développeurs comme Epic Games ont bénéficié du développement et de la culture par Apple de l’écosystème iOS, y compris ses appareils et logiciels sous-jacents” et que des processus comme App Review profitent à la sécurité et à la confidentialité des utilisateurs. Il a également été noté le soutien du tribunal à la décision d’Apple de résilier le compte de développeur d’Epic Games pour rupture de contrat.

Adams a conclu, “en bref, c’est une victoire retentissante et souligne le mérite de notre entreprise à la fois en tant que moteur économique et concurrentiel.”

Epic Games prévoit de faire appel de la décision du tribunal, le PDG Tim Sweeney déclarant que la décision n’était ni une victoire pour les consommateurs ni pour les développeurs.

