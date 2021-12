L’avocat Gregory Johnson parle de rencontrer le suspect du meurtre de Columbia

L’homme qui a aidé les flics à capturer le meurtrier présumé d’un étudiant diplômé de l’Université de Columbia a déclaré vendredi au Post : « J’étais à peu près sûr que je pourrais mourir » pendant l’attaque.

L’avocat encore ébranlé Gregory Johnson, 30 ans, a raconté son épreuve «terrifiante» – en tant que touriste allemand qui a peut-être été poignardé par le même suspect, a également rappelé son propre contact avec la mort.

Johnson a déclaré que sa petite amie et lui promenaient son chien Peanut, un mélange de teckel et de corgi à poil long, autour de West Drive à Central Park à Manhattan vers 23 heures jeudi.

« Alors que nous courions, nous l’avons entendu courir derrière nous », a déclaré Johnson à propos de son agresseur.

«Je me suis retourné et ce type m’a balancé avec un couteau de cuisine.

L’avocat Gregory Johnson promenait son chien avec sa petite amie lorsque Vincent Pinkney l’aurait attaqué avec un couteau.

« Il n’avait aucune expression sur son visage. Je ne pouvais voir que ses yeux, et il me fixait juste de haut.

Johnson a déclaré que lui et sa petite amie « s’étaient mis hors de danger », ajoutant: « Quand nous sommes tombés dans les bois, il a cessé de venir vers moi. »

La paire a commencé à crier à l’étranger fou, « F-k you! » et « F-k off! » il a dit.

« Quand je me suis levé, j’ai dû aller vers lui pour aller vers la sortie », a déclaré Johnson.

Vincent Pinkney, alias Pinkey, est accusé du meurtre d'un étudiant de l'université Columbia et d'avoir blessé un touriste italien.

« Il a reculé, nous nous sommes encerclés », puis Johnson et sa petite amie ont pu s’enfuir, a déclaré l’homme secoué.

Les seuls mots de l’agresseur étaient de marmonner quelque chose comme « Oh, foutre-moi ? » quand le couple l’a maudit, a déclaré Johnson.

Le résident de l’Upper East Side a déclaré que lorsqu’il avait repéré une voiture de patrouille du NYPD, il avait couru et avait dit aux flics: « Un gars vient d’essayer de me poignarder dans le parc. »

Doctorat de l'Université Columbia Le candidat Davide Giri a été mortellement poignardé par le suspect Vincent Pinkney.

Les flics ont fait monter Johnson sur la banquette arrière et « ont roulé sur le trottoir pour se rendre sur la route du parc », a-t-il déclaré.

« Puis nous sommes arrivés sur [the suspect] marcher dans le parc non loin. Je l’ai signalé et la police a allumé ses lumières et lui a dit de s’arrêter et de descendre par l’interphone », a déclaré Johnson.

« Puis il s’est arrêté et s’est mis à terre pendant qu’ils sautaient pour le menotter et le fouiller. »

Johnson a qualifié l’ensemble de l’incident de « fou » et de « tellement inattendu ».

« Je peux vous dire que c’était terrifiant », a-t-il déclaré.

Des étudiants de Columbia pleurent la mort de Davide Giri lors d'une veillée le 3 décembre 2021.

« Absolument, sur le moment, j’étais à peu près sûr de pouvoir mourir. »

Les flics soupçonnent l’homme arrêté dans le parc, le membre réputé d’un gang Vincent Pinkney, 25 ans, d’être responsable du coup de couteau mortel du doctorant de Columbia, Davide Giri, 30 ans, et de la blessure du touriste italien Roberto Malaspina, 27 ans, lors d’un déchaînement sanglant quelques minutes plus tôt. , ont déclaré des sources policières.

Des sources ont déclaré qu’elles lorgnaient également Pinkney pour avoir poignardé un autre homme dans la région moins d’un jour plus tôt.

Cette victime, le touriste allemand Thomas Ambühler, 43 ans, a déclaré au Post qu’il avait besoin de 10 points de suture au cou après avoir été poignardé vers 00h30 jeudi juste à l’extérieur de Morningside Park.

Ambühler a déclaré que lui et son petit ami se trouvaient près du coin de la West 110th Street et de Manhattan Avenue lorsqu’un homme portant une casquette de baseball a couru vers eux.

« Je pensais que le gars allait me serrer dans ses bras et la chose suivante, il y avait un coup de couteau au fond de mon cou », a-t-il déclaré.

« Mon petit ami m’a dit de mettre ma main sur mon cou, et c’est là que j’ai vu le sang. »

Ambühler, qui a ensuite été soigné à l’hôpital Mount Sinai Morningside, a déclaré: « Le médecin a dit que si le couteau était à un pouce plus loin, il aurait coupé une artère principale – et qui sait si j’aurais survécu? »

Ambühler a déclaré que ni lui ni son petit-ami n’avaient bien vu l’agresseur.