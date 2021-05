L’avocat honteux de Donald Trump, Rudy Giuliani, a en fait admis que Trump avait perdu l’élection de 2020 ⋆ .

Il a fallu des mois et un procès de 1,3 milliard de dollars à l’ami proche et ancien avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, pour admettre que Joe Biden avait remporté l’élection présidentielle de 2020.

Giuliani a finalement reconnu ce fait lors d’une interview sur WABC-AM, en disant: «En ce qui concerne cette élection, c’est fini. Biden est la présidente, elle est la vice-présidente.

«Rudy Giuliani» de Gage Skidmore est sous licence CC BY-SA 2.0. Pour voir une copie de cette licence, visitez https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Curieusement, jusqu’à ce jour-là, Giuliani était resté fidèle à l’idée ridicule que Trump était le gagnant. Qu’est-ce qui a provoqué ce changement d’avis? Peut-être que la poursuite de 1,3 milliard de dollars qui lui a été infligée par Dominion Voting Systems avait quelque chose à voir avec cela. Dominion accuse Giuliani de diffamation.

Giuliani a passé les mois après l’élection à répandre la théorie du complot démystifiée selon laquelle les machines à voter de Dominion étaient frauduleuses et transformaient les votes de Trump en votes pour Biden. Il a diffusé cette théorie sur les réseaux sociaux, lors d’entretiens à la radio et à la télévision, sur son podcast, et il a même fait un discours à ce sujet lors du rassemblement «Stop the Steal» qui s’est tenu au Capitole le 6 janvier, juste avant le siège fatal.

Juste après avoir été signifié du procès, Giuliani a déclaré que l’action lui permettrait «d’enquêter pleinement et complètement sur leur histoire, leurs finances et leurs pratiques».

Sa déclaration disait: «Le montant demandé est, de toute évidence, destiné à effrayer les gens au cœur fragile. C’est un autre acte d’intimidation de la part de la gauche haineuse pour anéantir et censurer l’exercice de la liberté d’expression, ainsi que la capacité des avocats à défendre vigoureusement leurs clients. En tant que tel, nous allons enquêter sur une contre-poursuite contre eux… »

Il a ajouté: «Nous aurons un beau combat», puis il a dit: «Je me bats dans la salle d’audience.»

Grâce à Trump, Giuliani fait face à une pléthore de problèmes juridiques. Il fait l’objet d’une enquête criminelle par le bureau du procureur américain de Manhattan pour une possible violation des lois sur le lobbying étranger et il y a eu plusieurs tentatives pour le faire radier.

Giuliani a également déclaré qu’une autre société de technologie de vote, Smartmatic, s’était jointe à Dominion pour faire passer les votes dans plusieurs États du champ de bataille à FAVORER Joe Biden.

Le PDG national, John Poulos, a accusé Giuliani d’avoir «activement propagé la désinformation pour induire délibérément en erreur les électeurs».

Il a également déclaré: «Parce que Giuliani et d’autres ont sans cesse répété les fausses déclarations concernant mon entreprise sur une gamme de plates-formes médiatiques, certains membres de notre famille et de nos amis font partie des Américains qui ont été dupés.»

Le procès s’est concentré sur les accusations répétées de Giuliani selon lesquelles Dominion s’était livrée à une fraude. Le procès est allé jusqu’à énumérer les personnes qui croyaient également aux affirmations de Giuliani. On pense que le discours de Giuliani lors du rassemblement «Stop the Steal» a incité à l’insurrection ce jour-là.

Giuliani a appelé au «procès par combat» pendant le discours et a encouragé les gens à empêcher le Congrès de certifier les votes du Collège électoral ce jour-là.

Au cours de ce rassemblement, Trump a également encouragé ses partisans à marcher physiquement vers le Capitole pour arrêter le processus et ils ont suivi son conseil, se dirigeant vers le Capitole où ils ont vandalisé des biens, commis des vols et tenté de traquer les législateurs qui étaient au travail.

L’émeute a coûté la vie à cinq personnes ce jour-là, dont un policier qui aurait été battu avec un extincteur.

Giuliani avait tenté, et avait finalement échoué, d’obtenir la grâce de Trump avant de quitter ses fonctions.

