L’avocate américaine de Biden, Rachael Rollins, la personne « la plus déséquilibrée » possible pour le poste: Horace Cooper

Le coprésident du projet 21, Horace Cooper, a critiqué le choix du président Joe Biden pour le procureur américain du Massachusetts comme étant la mauvaise prise de décision de Biden sur « Tucker Carlson Tonight ».

« Comment se fait-il que nous ayons réussi à choisir l’une des personnes les plus déséquilibrées que nous ayons pu trouver pour ce poste en particulier ? » Cooper a demandé, se référant.

Rachael Rollins, qui a travaillé comme procureur de district dans le comté de Suffolk, MA, a été confirmée par le Sénat mercredi par une faible marge malgré le fait qu’elle ait été critiquée pour son approche progressiste de la justice pénale.

La procureure du comté de Suffolk, Rachael Rollins, prend la parole lors d’une conférence de presse sur les réformes de la justice pénale, le 8 décembre 2021. (Photo de Sarah Reingewirtz/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via .) (Photo de Sarah Reingewirtz/MediaNews Group/Los Angeles Daily Nouvelles via .)

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, l’a accusée d’être « indulgente envers le crime » et a exhorté « tous les sénateurs à voter non » sur le procureur de district. » Les Américains respectueux des lois ne veulent pas de procureurs qui refusent de poursuivre. Ils ne veulent pas de prisons municipales équipés de portes tournantes et ils ont besoin de dirigeants qui défendent l’état de droit. »

LE NOUVEAU PROCUREUR AMÉRICAIN DE BIDEN, ROLLINS, MENACE LES JOURNALISTES À TIRADE, UNE VIDÉO RESURFACE : « VOUS SAVEZ CE QUE JE VAIS FAIRE ?

Par exemple, en 2018, Rollins a déclaré à Tucker Carlson : « Je pense que nous avons trop de gens en prison qui ne sont pas violents. Et nous pouvons être en désaccord avec ce qu’est la violence, et je respecte cela et le comprends. Mais je pense que nous dépensons aussi beaucoup de temps sur des délits mineurs qui obstruent notre système et nous coûtent plus d’argent… Ce sont plus des problèmes sociaux que des délits. »

L’AVOCAT NOMINÉ DE BIDEN US A UNE LONGUE LISTE DE NE PAS POURSUIVRE

Cooper a critiqué l’idéologie de Rollins et a déclaré: « Nos rédacteurs ont compris que vous étiez censé tenir le comportement criminel responsable – sa vision est l’exact opposé de cela … Ce n’est pas la civilisation [and] ce n’est pas un progrès. »

Un prisonnier derrière les barreaux de la cellule . (iStock)

Cooper a ensuite critiqué Biden pour ses mauvais choix dans les nominations et le personnel.

« Il choisit Kamala Harris – incompétent. Il choisit cette personne inapte, inadaptée à ce poste. Que se passe-t-il ? Et nous devrions faire attention car c’est assez sérieux », a déclaré Cooper.

Vice-président Kamala Harris, 16 novembre 2021. (AP Photo/Patrick Semansky) (AP Photo/Patrick Semansky)

Harris se situe actuellement à 28% d’approbation, soit 10 points de moins que Biden. Son bureau est actuellement mêlé à un exode de personnel de haut niveau, dont plus récemment Symone Sanders, porte-parole en chef et conseiller principal du veep, qui devrait partir à la fin de l’année.

Un rapport du Washington Post a décrit Harris comme un « intimidateur » et l’environnement de travail comme « destructeur d’âmes ». La vice-présidente aurait également réprimandé ses employés pour son manque de préparation malgré son propre échec à lire les briefings.