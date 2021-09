L’avocate de la star de “RHONJ” Teresa Giudice révèle un souvenir réconfortant de sa sortie de prison

Les fans de The Real Housewives of New Jersey ont été avec OG Teresa Giudice à travers ses hauts et ses bas. Lorsque les téléspectateurs ont rencontré Giudice pour la première fois, elle était une femme au foyer gâtée qui dépensait sans cesse pour la mode et ses filles. Elle a fièrement montré son manoir du NJ, construit à partir de zéro par son mari Joe et meublé en espèces. Mais à la saison 2, la vie de Giudice s’effondrait et ils ont été accusés et finalement condamnés à la faillite et à la fraude électronique.

Teresa et Joe ont tous deux été condamnés à une peine de prison, Teresa écoutant 15 mois et son mari purgeant une peine de 3 ans et demi quelques mois plus tard. Joe a également été déporté vers son pays natal, l’Italie. Ils se sont battus pour le garder dans le pays en vain. Teresa a purgé sa peine en premier, un juge souhaitant un parent avec leurs quatre jeunes filles à la maison.

Le voyage de Teresa vers et depuis la prison a été déchirant, avec son départ et son retour capturés pour les caméras Bravo. Ses retrouvailles émotionnelles avec Joe et leurs filles resteront dans l’histoire de Housewives. Maintenant, son avocat, LeJames J. Leonard Jr., partage quelque chose que les téléspectateurs n’ont pas vu lors de la première de la saison 7.

“Je veux vous dire quelque chose à propos de cette scène. Évidemment, je l’ai conduite chez elle alors j’étais là. Je suis volontairement resté dans le garage parce que je ne voulais pas gâcher ce moment, c’était pour la famille”, a-t-il écrit dans une publication Instagram. “Quelques mois plus tard, l’un des producteurs et moi sommes allés dîner et elle m’a montré la coupe… si vous écoutez, quand elle et moi passons devant la cage du chien, son micro a capté son cœur qui battait dans sa poitrine… c’est absolument la scène la plus authentique de l’histoire de la télé-réalité. 100 % d’émotion RÉELLE. Point final. Me fait pleurer chaque fois que je la vois parce que je sais à quel point c’était réel pour chacun d’entre eux. “

Teresa a fait écho aux sentiments de son avocat, répondant à son message: “Je viens de voir et de lire ce message en me souvenant de tout cela”, a-t-elle écrit. “Et maintenant je pleure.” Teresa et Joe ont divorcé depuis et tous deux sont partis avec d’autres partenaires.