L’avocate de Trump, Jenna Ellis, dénonce Biden et les démocrates pour atteinte aux libertés civiles 10z viral

Jenna Ellis, l’ancienne avocate de Trump, qui s’est séparée du GOP et est devenue l’une de ses critiques les plus acharnées, s’est entretenue avec le commentateur conservateur Dinesh D’Souza pour discuter de la manière dont le président Joe Biden se moque – et bafoue – le l’état de droit sur de nombreux fronts.

À la suite du retrait désastreux des troupes américaines d’Afghanistan par Biden et de sa gestion de la crise frontalière, Ellis a expliqué comment Biden pourrait être tenu responsable par les conservateurs qui s’opposent à ses efforts apparemment sans entrave pour imposer son règne et restreindre les libertés civiles américaines. .

« Il se passe tellement de choses. Je veux dire, Biden produit des catastrophes, semble-t-il, sur tous les fronts », a déclaré D’Souza. « Il a déclenché la crise frontalière. Et puis il a toutes ces dépenses extravagantes qu’il pousse d’un côté, et puis nous avons le désastre afghan. Je veux dire, il semble difficile qu’il puisse réaliser une telle catastrophe en quelques mois.

Il a ajouté: “Quand on repense à Jimmy Carter, c’était un idiot complet, mais bien sûr ses désastres se sont étalés sur quatre ans. Que pensez-vous est le… si vous deviez nommer la chose la plus alarmante et la plus dérangeante que Biden ait faite avec peut-être les conséquences à plus long terme, quelle serait-elle et pourquoi ?

“Je pense que dans l’ensemble, son abus absolu du pouvoir exécutif aura les conséquences les plus à long terme lorsqu’il bafouera clairement l’état de droit”, a répondu Ellis. « Il ne reste pas ouvertement et volontairement dans les marges de la constitution. Ensuite, cela montre qu’il n’est pas disposé à devenir le commandant en chef des États-Unis d’Amérique. »

“Ce n’est qu’un tyran et les tyrans auront bien sûr des décisions arbitraires et complètement capricieuses”, a-t-elle poursuivi. « C’est ce que nous avons vu avec la catastrophe qui se passe en Afghanistan. C’est ce que nous voyons maintenant avec ces mandats de vaccins qu’il envisage même qu’au niveau fédéral, il y a tellement d’abus différents que s’il n’est pas freiné par la Cour suprême et par les tribunaux fédéraux pour dire : « non, nous ne « pas de tyran aux États-Unis d’Amérique », cela aura la conséquence de précédent à plus long terme. »

Au cours de l’émission, D’Souza a abordé le sujet des manifestants du 6 janvier qui ont été arrêtés pour leurs actions sur le terrain du Capitole, notant que le FBI a depuis révélé que l’effort n’était pas en fait une “attaque coordonnée, qu’il devrait être qualifié de coup d’État ou d’insurrection.

D’Souza a noté : « Il n’y a rien de tel que 10 gars qui lancent indépendamment des coups d’État individuels. D’un côté, je suis tenté de dire ‘wow, ils ont enfin compris le message. Mais une partie de moi dit, je me demande pourquoi le FBI fait cette divulgation. Se pourrait-il que le FBI lui-même ait joué un rôle démesuré dans l’orchestration de ces attaques tout comme il a joué un très grand rôle dans le plan d’enlèvement de Whitmore ? Et se pourrait-il que le FBI veuille fermer et tenter de relier les points ? Alors les gens ne disent pas : ‘Est-ce vraiment quelque chose que vous avez incité ? Était-ce une insurrection vraiment menée par le bureau d’enquête fédéral ? »

“Je pense que ce sont toutes des questions très raisonnables et le peuple américain mérite de connaître la vérité”, a répondu Ellis. « Ils méritent de savoir quel était, le cas échéant, le rôle du FBI. Je pense que les cinq dernières années avec le président Trump ont beaucoup ébranlé notre confiance dans les institutions gouvernementales qu’elles nous disent la vérité, qu’elles sont transparentes.

“Le fait que nous n’ayons aucune sorte de divulgation sur tout ce qui s’est passé avec Ashli ​​Babbitt est tout simplement un manque remarquable de transparence du FBI et tous ces organismes investissent des organismes de réglementation d’enquête qui travaillent franchement pour nous et ils sont censés faire le affaire de justice », a poursuivi Ellis. “Ce que nous voyons ici, c’est qu’il n’y a pas de justice.”

“Il n’y a pas de recherche de la vérité”, a déclaré Ellis. « Il n’y a qu’un programme et c’est au mieux un programme politique. Et donc, quand vous regardez les prisonniers politiques, qui sont détenus sans caution et beaucoup de ces personnes sont soit bien surchargées, soit détenues pour un simple délit. Ce sont les démocrates qui crient depuis longtemps contre la réforme des cautions et pourtant, lorsqu’il s’agit d’une controverse politique qui s’inscrit dans leur récit, ils sont certainement plus qu’heureux de dire, oh, ces citations, sans guillemets, « les insurgés doivent être détenu sans caution.

“Et encore une fois, c’est un échec en fin de compte du pouvoir judiciaire”, a déclaré Ellis. “Et c’est à la branche qui est censée être la branche apolitique de s’assurer de tenir les autres responsables.”

Ellis a conclu que le seul moyen pour les conservateurs de tenir Biden et les démocrates responsables était de « s’assurer que Biden est destitué et tenu au plus haut niveau constitutionnel que nous, Américains, pouvons attendre de notre chef » une fois que les républicains reprendront la Chambre des représentants en 2022. .