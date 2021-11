L’avocate d’Hannah Gutierrez-Reed insiste sur le fait qu’elle n’a jamais entendu, vu de tir à la cible

Lire du contenu vidéo

Hannah Gutierrez-Reed – l’armurier sur « Rust » – n’a rien entendu ou vu qui pourrait lui faire penser qu’un tir à la cible (avec des balles réelles) avait lieu… alors insiste son avocat.

Jason Bowles nous a rejoint mercredi sur « TMZ Live » pour clarifier quelques choses qu’il a dites plus tôt dans la journée – la plus importante étant sa suggestion sabotage aurait pu être en jeu ici … et que quelqu’un a volontairement glissé une balle réelle dans une boîte à balles factices.

Nous l’avons pressé là-dessus, lui demandant quelles preuves – le cas échéant – lui et/ou ses partenaires devaient faire une réclamation comme celle-là … et Bowles semble adopter une position un peu plus douce ici.

Regardez … il explique qu’ils n’ont pas d’arme fumante, en soi, et ne pointent pas du doigt une personne – la possibilité elle-même est là – clairement dans le fait qu’une balle vivante a en quelque sorte fait son chemin dans un cas qui ne transportait vraisemblablement que des mannequins, qui sont considérés comme sûrs.

Bien sûr, nous avons également dû demander pourquoi les munitions étaient juste à l’air libre si les armes elles-mêmes étaient gardées – et Bowles a une explication … ce qui a du sens.

Il fait remarquer que les mannequins ne sont pas dangereux et n’ont pas nécessairement besoin d’être sous un œil vigilant à tout moment – ​​surtout si personne ne s’attend à ce qu’une ronde en direct entre dans la situation … ce qui, selon lui, est le cas. ici. À savoir, il dit qu’Hannah n’avait aucune connaissance de la présence de vraies balles à proximité du plateau.

Cela conduit au dernier mystère déroutant de … si cible d’entrainement était, en effet, descendant aussi souvent que nous l’avons entendu pendant les heures creuses, comment se fait-il qu’elle ne l’ait pas entendu ou en ait entendu parler ???

La réponse de Bowles est la suivante… si cela se produisait réellement, cela devait avoir lieu très loin de l’endroit où elle se trouvait, car il est convaincu qu’Hannah n’en sait rien.

Il y a encore plusieurs questions sans réponse, mais Bowles offre au moins une certaine clarté… du point de vue de son client, de toute façon.