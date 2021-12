L’avocate en sanglots de Jussie Smollett, Tamara Walker, accuse la juge de s’être « jetée sur elle »

CHICAGO, IL. (LE COMPTE) — Selon les rapports, Jussie SmollettL’avocate de la défense a demandé l’annulation du procès jeudi, « après quelques instants fous au cours desquels elle a accusé le juge de s’être jetée sur elle », rapporte CBS 2 Chicago.

Avocat de la défense Tamara Walker aurait commencé à pleurer après un commentaire selon lequel le juge James Linn lui a été faite lors d’une conversation parallèle entre le juge et les avocats. Linn a non seulement nié la requête en annulation du procès, mais a également nié l’accusation latente.

« Je suis abasourdi que vous considériez une annulation du procès » a déclaré le juge Linn. L’analyste juridique de CBS 2, Irv Miller, a déclaré : « c’est une première, même pour moi – je le fais depuis longtemps. Mais je n’ai jamais vu un avocat accuser un juge d’avoir fait quoi que ce soit comme cet avocat a annoncé devant le tribunal ce qui s’est passé avec le juge Linn », rapporte thegreggjarrett.

Il y a des spéculations selon lesquelles la défense cherche désespérément une clause de sortie après un procès embarrassant et raté. Plus tôt jeudi, les frères Abel et Ola Osundairo ont témoigné en tant que témoins décrivant comment Smollett a payé et dirigé l’attaque mise en scène.

