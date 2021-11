L’avocate Hannah Gutierrez-Reed de l’armurier ‘Rust’ dit que le sabotage a été conçu pour la piéger

Hannah Gutierrez-Reed – l’armurier de « Rust » – double la mise, affirmant qu’elle a été ciblée pour sabotage et qu’elle pense qu’elle est maintenant accusée … ceci selon son avocat.

L’avocat de Gutierrez-Reed Jason Bowles dit TMZ … « Nous sommes convaincus qu’il s’agissait d’un sabotage et Hannah est en train d’être piégé. » C’est un pas au-delà de ce que Bowles a dit plus tôt dans la semaine… il sabotage présumé, mais n’a pas dit qu’il visait son client.

Mais, Bowles n’avait pas fini … il a ajouté: « Nous pensons que la scène a également été falsifiée avant l’arrivée de la police. »

C’est intéressant … cela survient quelques heures après que le procureur s’est moqué de l’allégation de sabotage, en disant pas de telles preuves a fait surface.

L’avocat d’Hannah a déclaré que son client avait rencontré mardi le shérif adjoint du comté de Santa Fe, lui offrant un entretien complet et continuant à coopérer.

Son équipe juridique dit que plus d’informations continuent de sortir que le DA doit enquêter, et ils veulent que le DA et le FBI sachent ce qui s’est passé avec les rondes en direct qui, selon eux, se sont retrouvées dans la boîte « mannequins ».

Bien sûr, il y a une autre explication… que quelqu’un était cible pratique pendant la pause déjeuner et n’a pas réussi à sortir les munitions réelles de la chambre.

Les avocats d’Hannah ont d’abord lancé la théorie du sabotage plus tôt ce mois-ci dans l’émission « Today ».