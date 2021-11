L’avocate Hannah Gutierrez-Reed dit qu’une ronde en direct a été ajoutée aux accessoires

L’avocat de Hannah Gutierrez-Reed, l’armurier du film Rust, a déclaré que celui d’Alec Baldwin fusillade mortelle de Halyna Hutchins aurait pu être le résultat d’un effort délibéré pour saboter le projet.

Avocat Jason Bowles a parlé de son client dans une interview avec Michael Strahan sur Good Morning America mercredi, et a défendu sa garde sur les armes à feu sur le site de tournage de Rust. Bowles a insisté sur le fait que l’arme de Baldwin était chargée de balles factices le jour de la fusillade, et que Gutierrez-Reed a vérifié les choses avec Dave Hall, qui fait également l’objet d’un examen minutieux de l’incident :

Elle a fait tourner le cylindre. Elle a montré à M. Halls chacune des cartouches, il y avait six cartouches factices qu’elle avait chargées dans cette arme à feu qu’elle croyait avoir été des cartouches factices. Elle l’a fait tourner. Elle l’a vérifié. Elle l’a fait en le faisant tourner, en le montrant à M. Halls, l’a donné à M. Halls. Nous savons alors qu’il avait l’arme à feu dans l’église et que cette arme à feu s’est ensuite retrouvée avec M. Baldwin. Il n’a pas été donné à M. Baldwin par Hannah. Je crois qu’elle lui est parvenue par l’intermédiaire de M. Halls et que c’était la chaîne de possession de cette arme.