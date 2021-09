L’Avros de l’IAF sera remplacé par l’Airbus C295MW ; Accord signé ! Tout savoir

in

Le C295 a fait ses preuves en tant que leader du segment. (Images : Airbus)

Vendredi 24 septembre, l’Indian Air Force (IAF) est devenue le 35e opérateur mondial de C295, après avoir officialisé l’acquisition de 56 Airbus C295. Ces avions remplaceront l’ancienne flotte d’Avro et la flotte de transport d’IAF sera modernisée. Ce programme est également le tout premier en Inde où la société du secteur privé fabriquera l’avion localement et contribuera de manière significative à l’écosystème industriel du pays en développement qui comprendra la fabrication, l’assemblage, les tests et la qualification. Dans le cadre de l’initiative « Make in India », le programme aidera à maintenir l’ensemble du cycle de vie ainsi qu’à respecter les délais de livraison.

Environ 200 C295 sont déjà en service et ont réservé plus d’un demi-million d’heures de vol.

En savoir plus sur le contrat encré aujourd’hui

Suite à l’approbation par le Comité du Cabinet sur la sécurité au début du mois, le contrat a été signé entre le ministère de la Défense (MoD) et M/s Airbus Defence and Space, Espagne. Il s’agit de l’acquisition de 56 avions de transport C-295MW.

Les deux ont également signé un contrat de compensation. Cela permettra au M/s Airbus de s’acquitter de ses obligations de compensation. Dans ce cadre, la société achètera directement les services et produits éligibles auprès des partenaires indiens de compensation.

Selon le communiqué officiel du ministère de la Défense, les 16 premiers des 56 appareils seront livrés par Airbus en état de “fly-away”.

Ces avions proviendront de la chaîne de montage située à Séville, en Espagne.

Dans le cadre d’un partenariat industriel entre Airbus et Tata Advanced Systems (TASL), les 40 avions restants seront fabriqués et assemblés ici dans l’usine de Tata.

Délai de livraison

Selon le contrat signé, une fois mis en œuvre, la livraison des 16 appareils s’échelonnera sur une période de quatre ans.

En savoir plus sur l’avion

Selon le communiqué officiel publié par Airbus, les 56 avions de l’IAF seront remis en configuration transport et ils seront équipés d’une suite de guerre électronique indigène.

Ces avions sont équipés de technologies modernes et ont une capacité de 5 à 10 tonnes.

Ils sont capables de fonctionner à partir de bandes semi-préparées.

Selon le ministère indien de la Défense, une fois la livraison de l’IAF terminée, ces avions peuvent être exportés vers des pays amis après approbation du gouvernement.

L’Airbus dans le cadre du programme C295, tout un bouquet de fabrication et d’entretien d’avions de classe mondiale arrivera en Inde.

Ce sera en collaboration avec les partenaires industriels d’Airbus dont les Tatas ; Bharat Electronics Ltd. et Bharat Dynamics Ltd.

Comme cela a été signalé plus tôt, plusieurs MPME de tout le pays seront fortement impliquées et elles participeront à la fabrication de différentes parties de l’avion.

Pour une réaction rapide et le parachutage, l’avion dispose d’une porte de rampe arrière pour le largage de fret et de troupes lors de diverses opérations.

Le nouvel avion de transport sera utilisé pour le transport tactique d’un maximum de 50 parachutistes ou d’environ 70 soldats.

Ces nouveaux appareils seront d’une grande utilité à l’IAF pour les opérations logistiques notamment sur les sites difficiles d’accès notamment pour les avions plus lourds.

De plus, selon Airbus, cet avion a la capacité d’être utilisé pour l’évacuation sanitaire ou sanitaire (medevac).

Cette capacité a été démontrée pendant la crise du COVID-19 et des portées de base ou des unités mobiles de soins intensifs (USI) avec des équipements de survie ont été utilisées.

Cet avion peut également être utilisé pour des missions spéciales, notamment des missions de patrouille maritime.

Une fois intronisés dans l’IAF, ils fournissent un élan majeur à la capacité de transport aérien tactique, et cela sera d’une importance particulière dans les îles Andaman et Nicobar et le secteur nord et nord-est.

Qu’ont dit Airbus & TATA après la signature du contrat ?

Le C295 a fait ses preuves en tant que leader du segment.

Selon Michael Schoellhorn, PDG d’Airbus Defence and Space, « L’écosystème aérospatial indien va continuer à se développer. Au cours des dix prochaines années, le contrat apportera des investissements et 15 000 emplois directs qualifiés et 10 000 emplois indirects.

Le qualifiant de moment de fierté pour les Tatas et d’étape importante pour l’écosystème de fabrication militaire indien, Sukaran Singh, directeur général et PDG de Tata Advanced Systems Limited, a déclaré : « Cela démontre les capacités de Tata Advanced Systems en tant que fabricant de défense et peut construire des plates-formes complexes compétitives à l’échelle mondiale en Inde. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.