Law And Order a une autre nouvelle retombée qui ne concerne ni Benson ni Stabler

Sagement, Dick Wolf a sans doute exploité l’un des meilleurs créatifs possibles pour diriger le navire pour Law & Order: For the Defense. Le showrunner de la nouvelle spin-off, et l’un de ses producteurs exécutifs, sera Carol Mendelsohn, qui a été la grande patronne du CSI procédural du crime mégahit de CBS pendant 14 saisons. Mendelsohn en sait également un peu sur l’expansion des univers télévisuels, puisqu’elle a été EP et créatrice / co-créatrice pour chacun des suivis de Crime Scene Investigation, y compris CSI: Miami, CSI: NY et CSI: Cyber.