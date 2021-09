Law and Order: Ainsley Seiger du crime organisé partage l’histoire des boucles d’oreilles Christopher Meloni et de l’admiration pour Benson et Stabler

Law & Order: Organized Crime et SVU partageront des personnages lorsque Organized Crime diffusera deux heures d’action le 30 septembre, et Ainsley Seiger’s Jet aura un rôle particulièrement important, alors assurez-vous de vous connecter et de voir tout ce que le crime organisé (et SVU ) ont en magasin. Assurez-vous également de vérifier avec CinemaBlend pour en savoir plus sur Ainsley Seiger! La soirée Law & Order commence à 20 h HE avec un épisode de SVU, suivi de deux heures de crime organisé à partir de 21 h HE, le tout sur NBC le jeudi 30 septembre.