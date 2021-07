Law and Order: Mariska Hargitay de SVU obtient le soutien A+ de Melissa McCarthy après s’être blessée lors de la première de Black Widow

Kate Hudson rejoint le sprint – à Wall Street. La marque de vêtements de sport Fabletics, que l’acteur a cofondée avec Adam Goldenberg et Don Ressler, co-directeurs généraux de TechStyle Fashion Group, a engagé des banques de renom pour une introduction en bourse. Fabletics travaille avec Morgan Stanley, Goldman Sachs, Barclays et Bank of America […] More