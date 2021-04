Law And Order Organized Crime Cast: où vous avez déjà vu les stars de la série télévisée

Christopher Meloni (Elliot Stabler)

Chris Meloni, l’homme qui est devenu un nom familier pour son interprétation du détective Elliot Stabler, retourne au département de police de New York, mais dans une unité différente, sur Law and Order: Organized Crime. Meloni, qui faisait également partie du casting d’Oz pour une grande partie des six saisons du drame de la prison de HBO, a joué des rôles dans des émissions comme Veep, True Blood et The Handmaid’s Tale plus récemment. Connu pour apparaître du côté des films à l’occasion, Meloni a été repéré dans des films comme 42, Harold & Kumar Go to White Castle et Wet Hot American Summer.