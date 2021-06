Law and Order: SVU a livré quelques rebondissements finaux qui changent la donne, mais qu’en est-il de Benson et Stabler?

Le mariage de Fin et Phoebe

SVU a établi au début de la finale que Ailette et Phoebe prévoyaient de se marier dans quelques jours, avec Kat et Rollins faire pression pour un lieu, Carisi se porter volontaire pour officier, et Benson tout à fait ravis pour la paire. Dans un développement surprenant, après avoir discuté des détails de leurs noces, Fin et Phoebe ont décidé de ne pas se marier après tout et d’amener le gouvernement dans leur relation. Ils sont toujours ensemble, cependant, et ce qui aurait été leur réception de mariage s’est transformé en une fête en l’honneur de ne pas se marier. Mais tous les fans qui s’attendaient à ce que Fin l’homme marié dans la saison 23 et au-delà obtiendront quelque chose de différent après la pause.