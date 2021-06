Law and Order: SVU Boss planifie déjà le 500e épisode de «Insane Milestone»

À la fin de la saison 22 de Law & Order: SVU début juin, la série avait diffusé un total de 494 épisodes et atteindra facilement 500 après son retour pour la saison 23. En fait, si ce n’est pour les complications de production qui ont coupé la saison 21 court et a entraîné moins d’épisodes de la saison 22, SVU aurait atteint 500 avant même la fin de la 22e saison. Il n’est donc peut-être pas surprenant que le showrunner pense déjà à l’épisode 500. Warren Leight a présenté en avant-première l’épisode marquant de Give Me My Remote, en disant :