Law And Order: SVU et Power Actor ont été inculpés dans une affaire de meurtre à New York

Avant son arrestation, Isaiah Stokes était connu pour apparaître dans de nombreuses émissions de télévision dans des rôles d’invité. Plus récemment, il a joué Mozzy dans un épisode de la série à succès de Starz Power, mais il est également apparu dans Law & Order susmentionné: SVU, Boardwalk Empire, The Americans, Louie, The Mysteries of Laura, et plus loin dans deux épisodes de Rescue Moi. Ses efforts créatifs ont également inclus la production de musique sous le nom ISAIAH.

Isaiah Stokes devrait revenir devant le tribunal lundi. Les rapports indiquent qu’il a déjà été arrêté pour des accusations liées à la drogue.