Law And Order: SVU ramène son personnage bien-aimé pour le 500e épisode de Milestone

Danny Pino est arrivé pour la première fois sur la scène Law & Order: SVU en 2011 et, pendant son mandat, il a repris son rôle dans deux épisodes de Chicago PD. Il a finalement quitté la série en 2015 après 94 épisodes. Son personnage, Nick Amaro, était un détective du Manhattan SVU dans le 16e quartier du NYPD. À la suite d’une fusillade dans la salle d’audience lors de la finale de la saison 16, Amaro a subi une blessure par balle au foie et au genou. La blessure, associée à son incapacité à gravir les échelons, a poussé Amaro à se retirer du NYPD et à déménager en Californie. Dans la saison 17, il a été révélé qu’il vivait à Los Angeles, où il suivait une thérapie physique et envisageait un emploi avec la police américaine des parcs.