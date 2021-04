Toutes ces émissions partagent également un univers avec certaines émissions de Dick Wolf sur CBS, ce qui rend sa liste d’émissions tout à fait massive, croissante et presque sans précédent compte tenu de la façon dont elles sont toutes connectées. En fait, vous pouvez attraper FBI et FBI: Most Wanted les mardis de CBS, les trois émissions One Chicago les mercredis NBC, puis les deux séries Law & Order les jeudis NBC.