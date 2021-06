Law and Order: Tamara Taylor du crime organisé partage la colère de ses fans à cause d’Angela et de Stabler

Law & Order: Organized Crime a déjà fait quelques croisements avec son prédécesseur, et il y en aura probablement plus dans les saisons à venir. On ne sait pas à quoi ressemblera la relation de Stabler et Angela dans les nouvelles saisons, ni comment la relation de Stabler avec son ancien partenaire se poursuivra. Cependant, le lien Stabler/Angela sera une dynamique intéressante à espérer. Même après 10 ans, les fans sont tout aussi passionnés par Bensler qu’avant. Mais maintenant, avec la nouvelle émission, Stabler se rapproche d’autres personnes, qui peuvent ou non avoir un impact sur sa vie à l’avenir.