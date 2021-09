‘Law & Order’ revient officiellement sur NBC après plus d’une décennie

L’original Law & Order fait un retour après 11 ans d’absence. Mardi, Wolf Entertainment a annoncé qu’une saison 21 tardive de Law & Order arrive bientôt sur NBC. La série qui a lancé la franchise n’est plus diffusée depuis 2010.

Law & Order a été créé en 1990 et a duré deux décennies d’affilée, révolutionnant ainsi les drames juridiques et les procédures policières. Aujourd’hui, les retombées de la série sont plus importantes – en particulier Law & Order: Special Victims Unit. Cependant, la franchise revient bientôt à ses racines avec un renouveau de la série phare. Selon le communiqué de presse de Wolf Entertainment, la nouvelle saison reprendra là où elle s’était arrêtée en 2010, bien qu’il ne soit pas clair si tous – ou certains – des personnages originaux seront de retour.

“Il y a très peu de choses dans la vie qui sont littéralement des rêves devenus réalité. C’est le mien”, a déclaré le créateur de la série Dick Wolf. Wolf était relativement nouveau dans l’industrie du divertissement lorsque Law & Order a été repris, et il a continué à dominer le genre procédural depuis.

Le renouveau sera produit par Wolf et Rick Eid, qui serviront de showrunner et de scénariste en chef. Les autres EP incluent Arthur Forney et Peter Jankowski. Le communiqué de presse promet “plus d’informations, y compris la date de première et les annonces de casting” à venir.

Le renouveau de Law & Order intervient au milieu d’autres grands mouvements au sein de la franchise. L’acteur Chris Meloni est revenu à SVU plus tôt cette année après plusieurs années d’absence, ramenant un personnage préféré des fans dans le giron. Pendant ce temps, Law & Order: Organized Crime a été créé cette année et reçoit jusqu’à présent des critiques positives de la part des fans. Un autre spin-off, Law & Order: Hate Crimes est actuellement en développement.

Tout cela fait qu’il est difficile de croire que Law & Order a été annulé en 2010. À l’époque, SVU obtenait de meilleurs résultats en termes d’audience et NBC a également choisi de prendre un spin-off appelé Law & Order: Los Angeles. Cela ne laissait aucune place dans le calendrier de la série principale, bien qu’il ait été presque déplacé vers un réseau câblé à la place. TNT et AMC ont brièvement examiné la série avant de se retirer.

Maintenant, les fans qui ont eu le cœur brisé il y a toutes ces années obtiennent enfin une justification. Law & Order revient sur NBC sous une forme ou une autre, bien que de nombreuses questions demeurent. Revenez ici pour plus de mises à jour de Wolf Entertainment dès qu’elles seront disponibles.