« Law & Order » Revival ajoute une actrice primée aux Emmy dont le tout premier rôle à la télévision était dans la première saison de l’émission

Law & Order fait venir l’actrice Camryn Manheim, lauréate d’un Emmy, en tant que série régulière pour le renouveau de NBC, rapporte Deadline, dont la première sera le 24 février dans le cadre d’une programmation de Law & Order jeudi. L’alun de Practice a en fait fait ses débuts dans Law & Order au cours de sa première saison il y a trois décennies, faisant une apparition dans son premier rôle à la télévision, et continuerait à apparaître à la fois dans les saisons 3 et 4 en tant que personnages différents.

Lors du redémarrage, Manheim incarnera un nouveau personnage, le lieutenant Kate Dixon, successeur du lieutenant Anita Van Buren, interprété par S. Epatha Merkerson dans les saisons 4 à 20 de la série primée aux Emmy. Merkerson ne reprendra pas son rôle pour le moment, car elle apparaît comme une série régulière dans une autre série de Dick Wolf, Chicago Med. Manheim est surtout connue pour son rôle qui a remporté un Emmy dans The Practice sur ABC, mais a également joué des rôles majeurs dans Stumptown, Waco, Ghost Whisperer, Person of Interest et Extant.

« Je suis ravie de rejoindre le casting de Law & Order en tant que lieutenant Kate Dixon », a écrit Manheim sur Instagram à côté des nouvelles de son casting. « Mon tout premier travail à la télévision était sur Law & Order, donc j’ai l’impression de rentrer à la maison. New York, me voici! »

Manheim rejoint d’autres nouveaux ajouts à la distribution principale de Law & Order, Jeffrey Donovan, qui joue un détective NYPD, et Hugh Dancy, qui joue un procureur de district adjoint. De retour à son rôle dans Law & Order pour la 21e saison, Anthony Anderson reprendra son rôle de détective Kevin Bernard. Pendant ce temps, Sam Waterston négocie toujours son retour en tant que procureur de district Jack McCoy.

La nouvelle de la renaissance de Law & Order a éclaté en septembre, après la première plus tôt cette année de Law & Order: Organized Crime, un spin-off dirigé par Christopher Meloni à la suite de son bien-aimé Law & Order: Special Victims Unit personnage Elliot Stabler, alors qu’il revient à le NYPD après des années à l’étranger. Lors de l’annonce du renouveau de la série phare, Wolf a déclaré dans un communiqué: « Il y a très peu de choses dans la vie qui sont littéralement des rêves devenus réalité. C’est le mien. »

Le nouveau chapitre de Law & Order de Wolf et de l’écrivain et showrunner Rick Eid reprendra là où la série s’était arrêtée en 2010, à la suite de « la police qui enquête sur le crime et les procureurs qui poursuivent les contrevenants ». Law & Order revient sur NBC le 24 février dans le cadre de la programmation Law & Order Thursday.