Le casting du renouveau de Law & Order commence à prendre forme. Jeffrey Donovan, qui a joué dans Burn Notice de USA Network, a été choisi comme nouveau personnage dans la 21e saison de l’émission emblématique. NBC et Dick Wolf ont annoncé leur intention de ramener la série en septembre, plus d’une décennie après la fin de la 20e saison de Law & Order.

On sait peu de choses sur le nouveau rôle de Donovan, à part qu’il jouera un détective du NYPD, rapporte Variety. Comme beaucoup, beaucoup d’acteurs, Donovan est apparu dans un épisode de Law & Order au début de sa carrière. Il est apparu dans l’épisode « Jeopardy » de 1995. En 2007, la même année où Burn Notice a commencé, il a joué un rôle différent dans l’épisode « Good Faith ».

(Photo : Rich Fury/.)

Aucun autre casting n’a été annoncé pour la saison 21 de Law & Order, bien que de nombreuses anciennes stars de la série devraient revenir. Sam Waterston, qui jouait le DA Jack McCoy, et Anthony Anderson, qui jouait Det. Kevin Bernard, sont en pourparlers pour revenir, rapporte Deadline. Début octobre, Anderson a déclaré avoir parlé à Wolf de la nouvelle saison, mais ne pouvait pas dire avec certitude s’il reviendrait.

Law & Order a fait ses débuts en 1990 et reste à ce jour un drame policier et judiciaire influent. L’émission a duré 20 saisons et aurait pu devenir la plus longue série dramatique aux heures de grande écoute de l’histoire de la télévision américaine si NBC ne l’avait pas soudainement annulée en 2010. Au lieu de cela, cette distinction est allée à son premier spin-off, Law & Order: Special Victims Unit, qui est maintenant au milieu de sa 23e saison. NBC diffuse également Law & Order: Organized Crime, qui en est maintenant à sa deuxième saison.

Wolf et NBC ont annoncé que Law & Order reviendrait le 28 septembre. Rick Eid a été embauché en tant que scénariste, showrunner et producteur exécutif. « Il y a très peu de choses dans la vie qui sont des rêves devenus réalité. C’est le mien », a déclaré Wolf dans un communiqué.

Quant à Donovan, le natif du Massachusetts a commencé sa carrière en 1995. Il a décroché le plus grand rôle de sa carrière jusqu’à présent lorsqu’il a été choisi pour incarner Michael Westen dans Burn Notice, une série de USA Network sur un ancien espion qui aide les personnes ayant des problèmes dangereux à Miami. tout en enquêtant sur les personnes qui l’ont forcé à sortir de l’espionnage. L’émission a duré sept saisons entre 2007 et 2013. La série comprenait également un film conçu pour la télévision, Burn Notice: The Fall of Sam Axe, diffusé en 2011. Donovan a également joué dans la série Fargo et Shut Eye, et le films Sicario: Day of the Soldado, J. Edgar, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, et Wrath of Man.