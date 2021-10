Bienvenue au Q&A avec le critique de télévision – également connu par certains fans de télévision comme leur « thérapeute de la télévision » – Matt Roush, qui essaiera de répondre à tout ce que vous aimez, détestez, êtes confus ou frustré ou ravi dans le vaste paysage télévisé d’aujourd’hui. (Nous savons que la musique de fond est trop forte, mais il y a toujours des sous-titres codés.)

Une mise en garde : il s’agit d’une zone sans spoiler, nous n’aborderons donc pas les intrigues à venir ici à moins que ce ne soit déjà de notoriété publique. Veuillez envoyer vos questions et commentaires à [email protected] (ou utilisez le formulaire en fin de rubrique) et suivez-moi sur Twitter (@TVGMMattRoush). Recherchez les colonnes Ask Matt de nombreux mardis et vendredis.

Qu’est-il arrivé à Funny Bone de NBC ?

Question: Je suis ici pour parler de la façon dont NBC fait revivre la loi et l’ordre d’origine. Je peux certainement voir l’attrait d’avoir trois heures de ces émissions (le succès de One Chicago), mais une certaine variété serait-elle si mauvaise ? J’ai été surpris quand le programme d’automne de NBC n’avait pas de comédies. J’admets que j’ai été intrigué et que j’avais prévu de regarder Law & Order: For the Defence, mais j’aurais certainement préféré si cette heure du jeudi à 20 h / HE avait été prise par M. Mayor (Saison 2) et Superstore (Saison 7 ). Les comédies à venir du réseau Grand Crew et American Auto sont également des émissions que je regarderai. Law & Order: For the Defence n’est allé nulle part, et tout ce que j’ai entendu sur The Blacklist récemment tourne autour de la façon dont il aurait dû être annulé il y a quatre ans. Maintenant, ils font revivre un spectacle qui a été annulé il y a 10 ans ? Qui n’aime pas rire ? – John

Matt Rouss : C’est une triste situation lorsqu’un réseau autrefois réputé pour ses comédies « à voir absolument » du jeudi ne peut pas trouver de place pour un peu de légèreté dans sa programmation encombrée de procédures. On en a beaucoup parlé lorsque le programme d’automne de NBC a été annoncé, avec toutes ses comédies (malheureusement, sans compter Superstore, qui s’est terminé la saison dernière) jusqu’à la mi-saison. Cela dit, au fur et à mesure des redémarrages et des reprises, ramener le vaisseau mère Law & Order après qu’il ait été si brutalement annulé il y a une décennie n’est pas la pire idée. Comme le renouveau de CBS de CSI: Vegas qui commence la semaine prochaine, revenir à la source de l’original supérieur qui a lancé la tendance peut vous rappeler ce qui le rendait si attrayant avant que nous ne commencions à ressentir la fatigue des franchises / retombées.

La Brea ira-t-elle sur le chemin des perdus ?

Question: Je viens de regarder le premier épisode de La Brea de NBC et il semble que ce soit une nouvelle série intéressante. Cela dit, j’ai aussi des flashbacks sur la première saison de Lost. Ce spectacle a également commencé de manière prometteuse, et peu importe à quel point cela devenait étrange et déroutant, j’avais déjà bu le Kool-Aid et je m’y tenais jusqu’à la fin. Avec l’une des pires finales de la série de tous les temps, ce fut six saisons de temps perdu. J’espère que La Brea ne suivra pas les traces de Lost. Je vais certainement donner une chance au spectacle, mais s’il commence à montrer des signes qu’il va dans la même direction étrange et déroutante que Lost a fait, je n’hésiterai pas à lâcher prise. Avez-vous déjà vu des épisodes à venir et à votre avis, cela semble-t-il aller dans une direction sensée? – JC

Matt Rouss : Je n’ai pas vu au-delà du pilote, qui n’a été présenté aux critiques que peu de temps avant la première, alors j’imagine que nous allons tous vivre cette série chargée d’effets spéciaux plus ou moins simultanément. Mais avant de spéculer sur son avenir, je ne suis pas d’accord avec véhémence que quoi que l’on pense de la finale controversée de Lost, cela n’efface pas six saisons de divertissement sophistiqué, stimulant et spectaculaire. Et à moins que La Brea élève son jeu rapidement et fortement, cela ne mérite pas d’être mentionné dans la même phrase. (À moins que ce ne soit la façon dont j’ai formulé mon aperçu plus tôt cette semaine comme “Perdu pour les nuls.”) Avec cette mise en garde, je serai heureux d’encourager le spectacle pour son fromage et son chutzpah sans vergogne. Network TV pourrait utiliser plus de grandes oscillations d’évasion de film B comme celle-ci.

La vue d’un local sur La Brea

Commenter: J’ai regardé la première de la série La Brea en tant que résident de So-Cal (Californie du Sud), familier avec la région où cela se passe, donc j’ai été ravi de voir cette série depuis que j’ai vu la première promotion. Cependant, je devrai peut-être le revoir juste pour voir s’ils ont raté des clichés dans ce pilote: séparé, buveur, ex-militaire séparé de sa femme, adolescents angoissés, etc. des animaux dans le gouffre, et je ne suis pas sûr que ce sera un spectacle que je pourrai regarder sans me donner mal à la tête à cause des roulements d’yeux. Je pense que je dois aux acteurs de lui donner quelques épisodes de plus pour s’établir, mais je n’ai pas trop d’espoir. Quelle est votre opinion ? – Paul

Matt Rouss : J’ai seulement de l’espoir dans le sens où La Brea s’est ouverte à des cotes d’écoute prometteuses, donc ces nombreuses promos olympiques semblent avoir porté leurs fruits, et je suis heureux ces jours-ci si quelque chose ressemble à un succès sur les réseaux de diffusion assiégés, même si c’est peu probable jamais finir sur ma liste annuelle des 10 meilleurs comme Lost le faisait souvent.

Fred a également écrit pour dire il était «gêné de dire que j’ai apprécié le pilote de La Brea. Bien sûr, ce n’est pas de la qualité perdue (ou n’importe où proche) mais je m’y tiendrai à moins que je ne m’ennuie. Pensez-vous que nous reverrons un jour une série réseau à égalité avec Lost ? »

Matt Rouss : Maintenant, cette dernière question m’intrigue vraiment. Alors que je parlais de la nouvelle saison à la radio et sur d’autres plateformes, lorsque ce sujet est abordé, j’ai répété à plusieurs reprises que si Lost arrivait sur la scène aujourd’hui, il ne serait en aucun cas diffusé sur ABC. Ce serait sur Hulu ou sur un autre service de streaming. Cela semble être une donnée de la direction que prend l’industrie.

Une dernière observation de La Brea

Question: Combien d’autres ont remarqué que la fissure dans le ciel de La Brea ressemble énormément à la fissure à travers le temps dans les épisodes de Doctor Who ? Pouvons-nous nous attendre à voir un TARDIS dans les prochains épisodes ? — LW

Matt Rouss : Tu es le premier à m’en parler. Peut-être qu’il n’y a qu’un nombre limité de façons de représenter un portail temporel magique. Mais à votre question rhétorique, je doute que même le Seigneur du Temps puisse réparer ce qui afflige ces pauvres âmes qui sont tombées dans le pays des perdus.

Donner le crochet aux Hybrid Tony Awards

Question: Que diable pensait CBS avec les Tony Awards ? J’ai toujours aimé voir les acteurs que nous ne connaissons peut-être pas gagner des prix, j’étais donc ravi d’apprendre qu’ils seraient de retour cette année. Seulement pour découvrir que la diffusion était une publicité de deux heures pour Broadway (c’est OK mais je voulais voir les prix). Après des recherches, j’ai découvert qu’ils étaient diffusés plus tôt dans la soirée. Eh bien, merci pour rien, CBS. Je ne diffuse pas et j’ai raté une remise de prix que j’avais vraiment hâte de voir. Espérons que l’année prochaine ils auront raison. — Lesley D

Matt Rouss : Pour le moins, ce n’était pas une année ordinaire pour les Tony Awards, retardée de plus d’un an par une pandémie qui a mis fin à la saison 2019-2020 de Broadway à mi-parcours. (Aucune reprise musicale nominée, un seul acteur musical principal, et ainsi de suite.) Pendant un certain temps, il semblait que la cérémonie, chaque fois qu’elle se produisait, pourrait être en ligne uniquement – ​​plus de théâtre de zoom, ouah ! De plus, se produisant hors cycle à l’automne lorsque les Tonys sont généralement diffusés en juin, cet hybride mal à l’aise était probablement une expérience d’un an. (Cela dit, si Paramount + pouvait continuer à présenter l’artisanat et les récompenses spéciales qui sont présentées tôt et qui n’ont pas été diffusées sur la télédiffusion de CBS depuis des années, je regarderais.) Je suis désolé que plus de personnes n’aient pu assister au premier deux heures sur Paramount +, avec Audra McDonald comme animatrice la plus classe, des discours gracieux et au moins une performance à succès de l’icône de Dreamgirls Jennifer Holliday. Mais étant donné la faiblesse des cotes d’écoute, même selon les normes de Tony – ce qui n’est pas une surprise compte tenu du timing – nous avons de la chance que même une telle célébration de Broadway ait été diffusée.

C’est tout ce qu’il y avait ?

Question: Je suis un grand fan de Vera, la série policière britannique à succès sur BritBox. Récemment, une nouvelle saison a été annoncée et deux nouveaux épisodes ont été abandonnés, à une semaine d’intervalle. C’était il y a deux semaines. Avez-vous des nouvelles sur les raisons pour lesquelles nous ne voyons pas plus d’épisodes? Peut-être que la pandémie est à blâmer, et je sais que les épisodes prennent plus de temps à produire (90 minutes chacun). Mais BritBox a fait une grosse affaire avec une nouvelle saison de Vera, et quoi, seulement deux épisodes ? J’adore votre chronique et merci pour votre aide. – Kathy

Matt Rouss : Les Britanniques sont connus pour leurs saisons notoirement plus courtes, mais heureusement, il y a plus de Vera à venir au-delà des deux épisodes de long métrage qui ont chuté le mois dernier. La production de la 11e saison a été interrompue en raison de problèmes liés au COVID, et les épisodes restants seront disponibles en 2022.

C’est tout pour le moment. Nous ne pouvons pas le faire sans votre participation, alors continuez à envoyer vos questions et commentaires sur la télévision à [email protected] ou envoyez-moi une ligne sur Twitter (@TVGMMattRoush), et vous pouvez également soumettre des questions via le formulaire pratique ci-dessous. (Veuillez inclure un prénom avec votre question.)

Chargement…