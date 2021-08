Lawrence de Jags obtient des notes «plus, plus», «de vrais trucs» ensuite

Aussi impressionnant que soit le quart-arrière des Jacksonville Jaguars Trevor Lawrence lors de sa première semaine de camp d’entraînement, sa performance est accompagnée d’un astérisque.

“Tout le monde doit se rappeler que la défense n’est pas autorisée à jouer avec le ballon en ce moment”, a déclaré l’entraîneur Urban Meyer samedi.

Alors que Meyer était satisfait de tout ce que le choix de repêchage global n ° 1 a fait au cours de quatre entraînements sans jambières, une meilleure évaluation viendra la semaine prochaine lorsque Meyer déchaînera ses défenseurs et commencera la phase « gagnants et perdants » du camp.

“Tout ce que vous pouvez évaluer maintenant, c’est la rétention et l’ensemble des compétences. Plus, plus”, a déclaré Meyer. “Les vrais trucs commencent la semaine prochaine.”

Malgré sa victoire quotidienne sur Gardner Minshew, Lawrence continuera de diviser les représentants de la première équipe avec le pro de troisième année qui a une fiche de 7-13 en 20 départs en carrière à Jacksonville. Meyer a déclaré que la concurrence est “bien vivante” à chaque poste, y compris le quart-arrière, et il prévoit de tracer chaque aspect de chaque exercice dans l’espoir d’éliminer la subjectivité des décisions d’alignement.

“Ce n’est pas juste pour un joueur de ne pas avoir d’objectivité là-dedans”, a déclaré Meyer.

Lawrence a salué la décision de Meyer même s’il est rare que l’ancienne star de Clemson travaille avec l’offensive de la deuxième équipe ou doive gagner le poste de départ.

“C’est comme ça qu’il faut (le faire)”, a déclaré Lawrence, qui a partagé pour la dernière fois les représentants de la première équipe avec Kelly Bryant en tant que première année à Clemson. “Ce doit être une compétition. Rien ne peut être donné. Lorsque vous commencez à donner des choses aux gens, vous créez le mauvais précédent pour l’équipe.

“J’ai beaucoup de respect pour les entraîneurs, la façon dont ils ont tout géré, et mon travail consiste juste à venir tous les jours, à aller travailler et à essayer d’améliorer cette équipe. … En ce moment, je fais juste mon travail.”

Le travail de Lawrence a été plus facile avec un corps de réception amélioré, aidé par la politique de non-intervention de Meyer pour les défenseurs pendant la première semaine de camp. Marvin Jones, DJ Chark et Laviska Shenault ont donné à Lawrence de nombreuses options, s’établissant rapidement comme le groupe de position le plus talentueux et le plus profond de Jacksonville.

Ils ont commencé à nouer des relations lors d’activités d’équipe organisées en mai et juin, puis se sont à nouveau réunis à la mi-juillet pour un voyage de renforcement des relations en Caroline du Sud. Ils ont passé deux jours à s’entraîner à Clemson et ont fait une excursion en bateau ensemble.

“Je pense que cela nous a beaucoup aidés”, a déclaré Lawrence. « On s’y est remis très vite quand on a commencé le camp. On n’a pas eu besoin de deux, trois jours pour retrouver notre timing.

Après un lent début de l’intersaison – Lawrence a subi une intervention chirurgicale pour réparer un labrum déchiré dans son épaule qui ne lançait pas en février, puis a été gêné dans les OTA avec un ischio-jambier tendu – il a eu l’air tout à fait comme annoncé pour commencer le camp. Ses coéquipiers s’extasient sur son bras, sa mobilité, son toucher sur les passes profondes et sa maîtrise du caucus.

“Sur la ligne de touche et regarder et retourner sur film, c’est à ce moment-là que je peux vraiment voir”, a déclaré le lanceur de passes Josh Allen. “Je peux voir le développement. Je peux vraiment voir la croissance qu’il a déjà faite au cours des deux premiers mois. C’est fou juste de le voir quand la saison arrive. Je pense que le ciel est la limite pour ce gars. J’adore ça. “

Lawrence a eu quelques ratés samedi, tous dans l’offensive de 2 minutes. Il s’adapte toujours aux règles de gestion de l’horloge de la NFL.

“Je suis beaucoup plus loin qu’au printemps, alors j’ai confiance en ce que je sais”, a-t-il déclaré. “Il y a tellement de petits détails. Je ne sais pas si je pourrai jamais dire:” Je sais tout. ” Vous êtes toujours en train d’apprendre. J’en ai certainement encore à apprendre.

NOTES : Les Jaguars ont signé WR Jeff Cotton, qui a passé la saison dernière dans l’équipe d’entraînement des Chargers de Los Angeles. Cotton fournit une aide bien nécessaire à un poste qui manque à Jamal Agnew, Josh Hammond, Tim Jones et Josh Imatorbhebhe. … Meyer a déclaré que TE Tim Tebow avait montré de “bonnes mains”, mais a ajouté que le vainqueur du trophée Heisman 2007 doit travailler pour attraper les balles loin de son corps. “Il se bat un peu contre ça, mais il a les compétences pour attraper le ballon.” … DE Taven Bryan, qui a ouvert le camp sur la liste des blessures non liées au football, a eu un accident hors du terrain qui, selon Meyer, n’était “la faute de personne”. Meyer s’attend à ce que Bryan revienne bientôt.