Lawrence Stroll a une confiance totale dans le “jeune talent brut” de son fils · .

Lawrence Stroll dit qu’il n’a aucun doute sur les capacités de son fils en tant que pilote de Formule 1, et a qualifié la gamme de pilotes d’Aston Martin de “parfaite”.

Son fils Lance Stroll en est à sa cinquième saison en tant que pilote de Formule 1 et sa troisième depuis qu’il a rejoint l’équipe de son père, auparavant connue sous le nom de Racing Point.

L’année dernière, Stroll a été devancé par son coéquipier plus expérimenté Sergio Perez de 125 points à 75. Il est maintenant associé au quadruple champion du monde Sebastian Vettel, qui a devancé Stroll de 30 points à 14 au cours des neuf premières courses de la saison.

S’exprimant dans une interview hier, son père, le président exécutif d’Aston Martin, Lawrence Stroll, a déclaré que l’équipe avait “une équipe de pilotes parfaite” dans Vettel et Stroll: “Un mélange d’expérience et de savoir-faire de vainqueur de championnat avec Seb et de jeunes talents bruts comme Lance continue de manifester.

Depuis qu’il est passé directement de la Formule 3 à la Formule 1 en 2017, le jeune Stroll a décroché une pole position – à Istanbul Park l’année dernière – et a terminé troisième à trois reprises.

“Je pense que Lance a fait un travail extraordinaire”, a déclaré son père. « Il a tous 22 ans. Que ce soit ses performances en pole ou les nombreux podiums… il est en compétition cette année avec Sebastian, c’est probablement à peu près égal je pense.

“Je n’ai donc aucune inquiétude ou sentiment que Lance manque de performance. Je pense qu’en grandissant, il gagnera en expérience. Au fur et à mesure qu’il acquiert de l’expérience, il – comme tout le monde de son âge – deviendra plus fort, ce qui ne lui est pas exclusif. Je n’ai donc absolument aucune inquiétude.”

