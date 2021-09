Lawrence Stroll conscient que le succès d’Aston Martin prendra du temps

in

Le propriétaire de l’équipe Aston Martin, Lawrence Stroll, est bien conscient que le succès de la Formule 1 n’arrivera pas « du jour au lendemain ».

Le milliardaire canadien s’est impliqué pour la première fois dans l’équipe après avoir acheté la société en faillite Force India, les rebaptisant Racing Point.

Mais lorsqu’il a acheté le constructeur automobile de luxe Aston Martin, Stroll a saisi cette opportunité pour ramener le nom emblématique sur la grille de Formule 1 pour 2021.

En fin de compte, l’objectif est d’amener Aston Martin à la gloire du titre en Formule 1, mais Stroll est prêt à un long processus pour y arriver.

“Comme mon palmarès dans à peu près toutes les autres entreprises que je possède, l’objectif est de gagner”, a-t-il déclaré à Autocar.

« Dans ce cas, gagner en Formule 1 signifie évidemment gagner des championnats du monde, et c’est finalement ce que nous recherchons ; c’est ce pour quoi je m’efforce.

« Nous savons tous très bien que le succès en Formule 1, ou dans tout autre domaine d’ailleurs, ne vient pas du jour au lendemain. Il faut des années pour mettre en place les bonnes personnes, les bons outils et les bons processus.

“Mais nous construisons et investissons dans notre équipe avec l’ambition de monter sur la grille d’année en année, et notre ambition ultime est de gagner des championnats du monde.”

Interrogé sur le calendrier de ces objectifs de titre, Stroll a déclaré: «Nous ne faisons aucun compromis sur quoi que ce soit. La F1, comme toute autre entreprise, je ne pense pas que l’on puisse raisonnablement envisager de gagner avant quatre ou cinq ans.

« Nous sommes actuellement dans une bonne position. »

Sous Stroll, Aston Martin a élargi ses effectifs, y compris plusieurs nominations clés telles que l’ex-Honda Mark White en tant que nouveau directeur des opérations et Luca Furbatto d’Alfa Romeo en tant que directeur de l’ingénierie.

Le duo Red Bull Andrew Alessi et Dan Fallows suivra, occupant respectivement les postes de chef des opérations techniques et de directeur technique.

Le travail est maintenant en cours sur une toute nouvelle usine à la base d’Aston Martin à Silverstone pour abriter la plus grande équipe.

“Nous recrutons constamment de brillants nouveaux ingénieurs seniors et talents techniques, et le résultat sera une profondeur d’ingénierie technique dans l’entreprise égale, sinon meilleure que n’importe quelle équipe de F1”, a expliqué Stroll.

« Nous annonçons presque chaque semaine l’embauche de nouveaux talents techniques et d’ingénierie seniors.

« Nous avons actuellement environ 500 employés. Quand j’ai repris Force India [in 2018], nous en avions environ 400. Ce n’est pas que de la quantité, c’est de la qualité. À court terme, nous prévoyons de porter ce nombre à environ 800.

« Pour trouver une maison pour ces 800 personnes, nous avons récemment creusé le sol à Silverstone pour notre nouvelle usine qui ouvrira dans environ 20 mois. Il fera plus de 200 000 pieds carrés, construit à cet effet.

Ces membres du personnel combineront leurs efforts dans la poursuite d’une voiture et d’une équipe gagnantes pour leurs pilotes, et Stroll s’est dit satisfait du partenariat actuel entre le quadruple champion du monde Sebastian Vettel et Lance Stroll.

“Nous avons une équipe de pilotes parfaite, un mélange d’expérience de victoire en championnat avec Sebastian et de jeunes talents bruts, comme Lance continue de le démontrer”, a déclaré Stroll.