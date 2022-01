Lawrence Stroll explique le nouveau « campus » conduisant l’objectif du titre Aston Martin

Le copropriétaire d’Aston Martin, Lawrence Stroll, est entré dans les détails de leur prochain « campus » de Silverstone, créé pour les distinguer de leurs rivaux de F1.

Le nom d’Aston Martin est revenu en Formule 1 pour 2021, suite au rachat par le consortium de Stroll d’une participation dans le constructeur automobile de luxe.

Une campagne de recrutement est en cours alors que l’équipe poursuit la gloire du championnat au cours des cinq prochaines années, tandis que leur usine actuelle de Silverstone, transmise à travers les nombreuses incarnations de cette équipe, sera échangée contre une installation beaucoup plus moderne.

En fait, Stroll ne veut pas qu’elle soit qualifiée d’usine, avec cette base destinée à accueillir non seulement l’équipe de F1, mais aussi d’autres activités sur toute la ligne, et sera un endroit avec bien plus que de l’équipement pour construire une voiture de F1. .

« Malheureusement, il y a deux ans de retard sur le calendrier initial à cause de COVID-19, j’espérais que nous serions là aujourd’hui », a déclaré Stroll dans une interview avec le magazine GP Racing.

« L’outil le plus essentiel pour toute équipe de Formule 1 est d’avoir le campus le plus récent et le plus moderne – c’est un campus, pas une usine. Nous aurons trois bâtiments avec des installations dont un restaurant, une salle de sport et une soufflerie.

« Nous allons avoir ce que je pense être de loin le meilleur centre de fitness de F1.

«Il y aura de la course à pied, de la marche en plein air et nous aurons des animations en plein air, des thérapeutes, des instructeurs de fitness et des physiothérapeutes. Il s’agit d’un corps sain, d’un esprit sain.

« Dans les plans des trois bâtiments du campus, celui du centre se concentre là-dessus, sur le bien-être et disposera du meilleur restaurant de F1. Nous allons avoir beaucoup de nourriture avec le concept de la ferme à la table, avec des cours de fitness le matin et le soir. Mieux vous vous sentez, mieux vous pensez.

Un grand dessein comme celui-ci ne sera bien sûr pas bon marché, mais à l’ère du plafonnement des coûts de la Formule 1, Stroll estime que c’est le type d’installation qui les distinguera de leurs rivaux, alors qu’ils rivalisent financièrement sur un pied d’égalité.

« Je pense que cela nous distingue de nos concurrents. C’est un investissement énorme », a-t-il déclaré.

« Pour gagner en Formule 1, vous devez avoir le bon leadership et la bonne vision et, comme dans toute entreprise, vous devez avoir les bonnes finances. Et franchement, avec la nouvelle réglementation financière, ça va vraiment niveler la grille. Nous ne serons plus surclassés par nos concurrents : nous aurons les mêmes budgets que les deux meilleures équipes.

Une soufflerie ne faisait pas partie des plans initiaux, mais le directeur technique de l’équipe, Andrew Green, a inspiré un changement d’avis.

Une dépense coûteuse il faut le dire, mais une dépense financière supplémentaire avec laquelle Stroll n’avait aucun problème.

« Nous investissons pour bâtir une entreprise pour l’avenir. Je ne pense pas avoir jamais trop dépensé, je n’ai jamais perdu non plus », a-t-il déclaré.

Les activités de Formule 1 et de voitures de route opèrent désormais ensemble sous la bannière Aston Martin Performance Technologies, supervisée par Martin Whitmarsh, qui a été recruté en septembre 2021 après avoir été auparavant PDG de McLaren Racing entre 2004-2013.

Bien que ce nouveau campus abritera principalement les opérations F1 d’Aston Martin, certaines fonctions de conception et de technologie du côté des voitures de route devraient déménager, où d’autres entreprises indéterminées les rejoindront.

Cependant, Stroll a clairement indiqué que cela ne constituerait pas une distraction pour l’équipe de F1 d’Aston Martin, affirmant qu’elle était « l’un des principaux piliers » du campus, un élément central de l’objectif global de devenir champion de Formule 1.

« La Formule 1 sera de loin l’un des principaux piliers de ce groupe », a expliqué Stroll.

« Nous aurons également d’autres activités sous Performance Technologies, et dans les années à venir d’autres activités de course peut-être. Nous aurons un groupe de 700 à 800 professionnels qui auront des connaissances pouvant être partagées dans d’autres domaines d’activité.

« Je ne vois pas le fait d’avoir une entreprise de technologies de performance comme une distraction de la F1. L’objectif est d’être champions du monde, c’est le but du nouveau campus et de la campagne d’embauche. Tout est basé et concentré sur la Formule 1. »